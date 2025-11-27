烏克蘭願接受美方修訂版和平計畫 球回到普丁手上 俄羅斯回應：須審慎評估幾個關鍵點
美國多位共和黨國會議員對白宮的和平計畫砲聲隆隆，認為相當偏袒俄羅斯。（圖片來源／en.kremlin.ru）
英國廣播公司（BBC）、美國ABC、CBS於25日報導引述一位美國官員的話說，烏克蘭已同意俄烏和平計畫，不過仍有一些細節待解決，現在各界聚焦俄羅斯的回應，媒體報導莫斯科在謹慎考量烏克蘭和平計劃，認為可以談，但是關鍵要點仍未獲得突破。
《CNBC》報導，俄羅斯對美國提出新的28點和平方案的部分內容表達歡迎後，11月26日表示正在「認真進行」可能終結俄烏戰爭的談判。
美國總統特使威特科夫預計下周前往莫斯科會見俄羅斯總統普丁。但普丁的助理尤里·烏沙科夫周三表示，俄羅斯官員周二在阿布達比與美國官員會談時，並未討論和平計畫。烏沙科夫也表示，俄羅斯尚未正式收到修訂後的烏克蘭和平計畫。
俄羅斯表示需要評估幾個關鍵要點
基輔方面似乎願意推進一項由美國支持的和平協議框架，因此，各方都在關注俄羅斯對這個結束烏克蘭戰爭的初步和平計畫有甚麼反應。
「俄國尚未與任何高層具體討論過任何文件……我們已同意與威特科夫會面。我希望他不會孤身一人來訪，負責烏克蘭問題的美國團隊的其他代表也會出席。」烏沙科夫在接受美國全國廣播公司（NBC）採訪時表示，塔斯社也報導這一消息。
烏沙科夫表示，俄羅斯尚未正式收到美國支持的烏克蘭協議草案，但已看過非官方版本。關於已看到的方案，烏沙科夫表示，克里姆林宮對方案的某些方面持積極態度，但是「其中有幾點需要認真分析」。
根據路透周三報導，俄羅斯副外長里亞布科夫表示，莫斯科歡迎美國提出的和平方案，但是「在烏克蘭問題的關鍵問題上不會做出任何讓步」。
當天早些時候，普丁的新聞秘書佩斯科夫警告說，不要過早就這場戰爭可能結束下結論。這場戰爭是俄羅斯在2022年2月全面入侵烏克蘭時挑起的。
據俄羅斯塔斯社報導，當被記者問及這是否是俄烏兩國目前為止最接近達成和平協議的一次時，佩斯科夫回答：「現在下結論還為時過早。」
烏克蘭表態支持修訂版和平計畫
多家媒體周二報導稱，一個烏克蘭代表團周二在阿布達比與美國官員舉行會談，該代表團似乎初步支持美國支持的和平計劃的基本內容，儘管一些關鍵細節仍未敲定。
美國廣播公司新聞網（ABC News）和哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）的報導均援引一位不願透露姓名的美國官員的話稱，烏克蘭方面「已經同意」修訂版協議，但同時指出仍有一些細節需要敲定，目前不清楚兩家媒體引用的是否是同一位美國官員的話。
路透報導，烏克蘭總統澤倫斯基周二稍晚表示，基輔已準備好推進和平框架。路透引述澤倫斯基向盟國聯盟發表的演講稿。
美國總統川普周二在白宮表示：「我認為我們離達成協議越來越近了。我們會拭目以待……我認為我們正在取得進展」當天下午晚些時候川普在自家社群媒體Truth Social發文稱，「目前只剩下一些分歧點。」
川普的28點計畫被修改為19點
此前，美國官員上周末在日內瓦與烏克蘭代表團會晤，幾天後。這場會晤促成華盛頓大幅修改最初提出的28點和平計畫。
原始版和平計劃被廣泛認為對入侵的俄羅斯極為有利，川普在周二的貼文承認，「經過雙方的進一步磋商，該計劃已得到微調」。
烏克蘭國家安全部長魯斯捷姆·烏梅羅夫在一篇貼文回應：「我們的代表團就日內瓦會談協議的核心條款達成了共識。」
目前不確定俄羅斯是否會同意修改後的和平計劃，據報導，和平計劃已從28點縮減至19點。
貝肯要求撤換特史威特科夫
正當俄國官員警告，達成協議仍遙遙無期之際，數名共和黨國會議員措辭尖銳，批評白宮的烏克蘭和平計畫偏袒俄羅斯，黨內罕見出現政策分歧。
其中，共和黨眾議員唐・貝肯（Don Bacon）在社群媒體X上發文，指控特使威特科夫完全偏向俄方，不可信任，並質疑他作為「收俄國錢的代理人」，要求將威特科夫撤職。
聯邦參議院軍事委員會（SASC）主席、共和黨籍參議員維克爾（Roger Wicker）21日透過聲明表示：「這份所謂『和平計畫』存在真正的問題，我深深懷疑它能否實現和平。」
前共和黨籍參議院領袖麥康奈（Mitch McConnell）表示，川普可能需要尋找新的顧問。他透過聲明指出：「獎勵俄羅斯的屠殺行為，將對美國的利益造成災難性後果。」
