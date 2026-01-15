烏克蘭首揭露20萬士兵擅離職守 200萬逃兵遭通緝

烏克蘭首都基輔街頭，放眼一片白茫茫雪國的景象，攝氏零下19度讓人凍得發抖的環境，因為電力系統遭俄軍轟炸癱瘓，使得6000戶建築的水電瓦斯全部停擺，最新的統計是到14號為止，還有471棟建築的暖氣尚未恢復，公寓裡冷得和冰窖一樣，居民厚大衣不離身，夜間一家人裹著厚厚的毛毯，擠在一張床上取暖。

89歲基輔居民德爾哈喬娃說道，「當然，這是很困難的煎熬，二次世界大戰我們活下來了，現在又遭遇這場可怕的戰爭。」

這是俄烏戰爭近四年來，範圍最廣、持續時間最久的大停電，基輔代理副市長羅潘捷列耶夫以"前所未見"，形容當前的暖氣短缺的問題，同時敦促市民撤離，前往安全地點過冬。

基輔代理副市長羅潘捷列耶夫表示，「由於能源設施受損，決定關閉6000棟建築的暖氣系統，攝氏零下10度甚至更低的情況下，正在進行緊急修復工作，這些都是前所未有的措施，有史以來中央暖氣系統，從沒有發生過這樣的事。」

總統澤倫斯基當天宣布能源部門進入緊急狀態，指維修人員正在日以繼夜的搶修中，並表示正在努力增加電力進口，以緩解當前嚴峻的情況。

另一方面，前線戰情緊繃、士兵承受極大的壓力，士氣低落和逃兵的傳言甚囂塵上。新任國防部長費多羅夫，14號在國會的任命過程，首度對外坦承有20萬名士兵"擅離職守"，並有200萬人因「逃避兵役」而被通緝。

下星期將滿35歲的費多羅夫，是烏克蘭最年輕的國防部長，之前執掌數位轉型部，相當成功的無人機作戰計畫，就是他任內負責監督的。澤倫斯基表示加強軍隊的科技實力，是費多羅夫的首要任務之一。

