烏克蘭首炸俄軍潛艦！川普讚美烏將達成協議

▲烏克蘭國安局表示，烏克蘭首度使用無人艇攻擊俄羅斯基洛級潛艦。（圖／翻攝自Ｘ）

[NOWnews今日新聞] 烏克蘭國家安全局表示，烏克蘭首度使用無人艇攻擊俄羅斯基洛級潛艦，造成嚴重受損，影片顯示碼頭附近被炸出巨大水柱。此次攻擊正值烏克蘭總統澤倫斯基與美國、歐洲進行和平談判之際，尤其在美國總統川普稱烏克蘭「沒有籌碼」後，烏方一直想證明自己能對俄羅斯造成重大打擊。

據路透社報導，烏克蘭國家安全局（SBU）15日表示，首次使用水下無人機攻擊並癱瘓一艘停泊在黑海海軍基地的俄羅斯柴電潛艦。此次襲擊是使用烏克蘭製造的「Sub Sea Baby」無人艇，影片顯示，在一艘潛艦和其他船隻停靠的碼頭附近，水面上發生劇烈爆炸，炸出巨大水柱。

烏克蘭總統澤倫斯基顧問卡梅辛（Alexander Kamyshin）表示，此次是烏克蘭首次利用無人艇攻擊俄軍潛艦；烏克蘭海軍發言人普萊頓恰克（Dmytro Pletenchuk）表示，潛艦是最難擊中的目標，如今襲擊成功代表俄烏之間的海上衝突已經來到轉捩點，且俄方要維修潛艦必須浮出水面，屆時將再度暴露於攻擊範圍之下。

俄羅斯已將其許多黑海海軍艦艇重新部署到此次遇襲的諾沃羅西斯克港（Novorossiysk），使其遠離烏克蘭的打擊範圍。不過，俄羅斯黑海艦隊駁斥稱，駐紮在諾沃羅西斯克海軍基地海灣的黑海艦隊艦艇、潛艦及船員均未受損，目前正常執勤。

烏克蘭此次攻擊，正值澤倫斯基在德國柏林與美國磋商和平方案之際，烏克蘭人擔憂會被迫與俄羅斯達成協議，接受幾乎等於投降的條件。烏克蘭一直試圖證明自己能對俄羅斯造成重大打擊，尤其在川普說烏克蘭「沒有籌碼」後，烏軍一直在發展遠程無人機、飛彈能力，並加強對俄羅斯石油、天然氣、電力、軍事目標的打擊。

澤倫斯基近日在德國柏林與美國總統特使威斯科夫（Steve Witkoff）、川普女婿庫許納（Jared Kushner）舉行閉門會談，磋商美方主導起草的20點和平方案。美方官員透露，談判歷時近8小時，美方評估雙方在關鍵分歧上已解決約90％的問題，但仍有部分細節有待敲定。

美方官員表示已向川普進行2次簡報，川普對目前進展感到滿意。川普在白宮受訪時也證實，「我認為我們現在前所未有地接近（達成和平協議）」。

