烏克蘭首證實200萬人逃避徵召 新防長聚焦科技與無人機強化軍力

烏克蘭首證實200萬人逃避徵召。圖為烏軍第65獨立機械化旅1月7日在札波羅熱進行演習。路透社



烏克蘭新任國防部長週三（1/14）披露，估計烏克蘭目前有20萬名軍人擅離職守，還有200萬人逃避徵召。烏軍士氣低落的傳言已久，這是首度有官員證實具體情況。

有線電視新聞網（CNN）報導，依據烏克蘭法律，18至60歲男女國民都須向軍隊登記，並隨身攜帶證件，但只有25至60歲國民會被動員。

烏克蘭的戒嚴法禁止所有符合服役條件的23至60歲男性出國，但已有數以萬計國民非法離境。

烏克蘭新任防長費多羅夫（Mykhaylo Fedorov）週三在國會表決他的任命案前披露，目前約有20萬名軍人擅離職守，約200萬人因逃避徵召而遭「通緝」。

自俄羅斯2022年2月入侵以來，烏克蘭戰爭已持續近4年，前線戰況已愈發殘酷，烏軍在兵員與槍枝不足的情況下仍極力守住重要據點。

報導稱，烏軍士氣低落、逃兵率高的傳言已久，但費多羅夫週三提供數據，是首次有官員揭露問題的嚴重程度。

●聚焦發展無人機

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）週三接見費多羅夫後表示，國家動員軍人的程序必須「大幅改變」。

下週將滿35歲的費多羅夫原任副總理暨數位轉型部長，曾深度參與無人機事務，如今成為烏克蘭歷來最年輕的防長。澤倫斯基表示，強化軍隊的科技實力將是費多羅夫的首要任務之一。

費多羅夫週三表示，兵員不足的問題更加突顯科技發展的重要性，「使用更多機器人等於減少損失，使用更多科技等於減少傷亡。烏克蘭英雄們的生命是無價的」。

他表示，目前烏克蘭有500家公司在生產無人機、200家企業在製造干擾裝置,還有超過20家民間的飛彈製造商。

