烏克蘭首都遭俄狂轟近10hr 基輔逾四成民宅寒冬斷電停暖

烏克蘭首都 基輔，再度經歷一個驚心動魄的夜晚，俄羅斯發動長達將近10小時的大規模空襲，多處建築遇襲，還有能源設施受損停電，導致基輔超過4成的民宅，在攝氏0度的狀況下，無法提供暖氣。

烏克蘭首都基輔遭遇近10小時大規模空襲，民宅遇襲炸出火球 （圖／達志影像路透社）

空襲警報聲響徹基輔上空，伴隨著無人機的嗡嗡聲和槍聲，烏克蘭首都再度經歷了不平靜的一夜。基輔防空系統連環發射防空飛彈，在雲層中炸出橘紅火光，試圖攔截俄羅斯發射的飛彈和無人機。有居民目睹並記錄下民宅被炸毀的瞬間，情況十分慘烈。

這波攻擊不僅影響烏克蘭首都，全國各地也發布了空襲警報，多個州份通報出現無人機和飛彈。鄰國波蘭因應烏克蘭遇襲，緊急派出戰機升空，並暫時關閉兩座機場，顯示此次攻擊影響範圍之廣。

烏克蘭總統澤倫斯基表示，這場攻擊再次證明俄羅斯對烏克蘭和平努力的回應，清楚展現普欽不希望和平的態度。烏克蘭內政部長克利孟科強調，俄羅斯此舉發出一個明確訊號，表明俄方正在加大攻擊力道，無意結束這場戰爭。

基輔居民對此次攻擊表達強烈憤怒，他們表示已經受夠了戰爭的摧殘，並批評俄羅斯毫無誠意，根本沒有停火的意願。在寒冷冬季來臨之際，能源設施受損導致的供暖問題，更加劇了當地居民的生活困境。

