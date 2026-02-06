烏克蘭：俄軍星鏈終端機遭停用 攻勢嚴重受挫

（中央社基輔5日綜合外電報導）烏克蘭今天表示，俄羅斯部隊在境內所使用的星鏈網路終端機已遭停用。官員表示，這是與太空探索科技公司合作，阻止俄方未經授權使用的成果，對莫斯科造成重大的戰場挫敗。

路透社報導，烏克蘭方面指出，俄軍在2022年入侵後，未經授權使用數以千計的星鏈（Starlink）網路進行安全加密通訊。

當局上週表示，正與億萬富豪馬斯克（Elon Musk）旗下的太空探索科技公司（SpaceX）合作，封鎖俄方用於攻擊型無人機的星鏈終端機，並試圖彙整己方「白名單」，以利關閉俄方終端機。

名為Two Majors的俄羅斯軍事部落格指出，俄方的星鏈終端機自昨天晚間開始出現重大故障。路透社無法核實系統中斷的實際規模，但3名烏克蘭消息人士指出，影響似乎相當明顯。

烏克蘭國防部長費多羅夫（Mykhailo Fedorov）在社群平台Telegram寫道，「列入『白名單』的星鏈仍在運作，俄羅斯的終端機則被封鎖」，白名單仍在更新中。

太空探索科技公司未立即回應置評請求。馬斯克先前表示，SpaceX阻止俄羅斯未經授權使用星鏈的措施，似已奏效。

烏克蘭軍方消息人士表示，俄羅斯使用的星鏈終端機已經停擺，相關部隊正嘗試改用俄製、以衛星為基礎的RS-30M終端機。

這名消息人士說：「要全面評估影響仍需時間，但我確信，攻擊準確度和命中次數正在下降。」

烏克蘭國防部長顧問貝斯克列斯特諾夫（Serhiy Beskrestnov）形容，這對俄軍而言是一場災難。

他在Telegram寫道：「（俄軍）所有指揮體系已經瓦解，許多地區的攻擊行動都被迫停止。」

烏軍消息人士表示，俄軍正面臨嚴重的通訊問題，幾乎所有透過星鏈的連繫都已中斷。

若此情況屬實，這將是上個月就任的費多羅夫顯著成就。他在2022年擔任數位部長期間，說服馬斯克在俄羅斯入侵後開啟烏克蘭星鏈服務，並提供終端機設備。

烏克蘭軍方目前使用數以萬計的星鏈網路進行戰場通訊，並用以操控部分攻擊型無人機。（編譯：屈享平）1150206