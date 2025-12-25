烏克蘭「新20點和平計畫」曝光、繼放棄北約後再讓步...澤倫斯基：若俄軍撤軍烏東考慮設置「自由經濟區」

外媒報導，在經歷數週的談判，烏克蘭總統澤倫斯基首度概述烏克蘭與美國討論的「20點和平計畫草案要點」，該提案可能成為未來結束與俄羅斯戰爭的協議基礎。最令人注目的是，基輔當局繼放棄加入北約後，又指出將考慮在烏東建設「自由經濟區」。

澤倫斯基透露，如果俄國允諾自烏東撤軍，在當地設立自由經濟區將是一個考慮選項。

澤倫斯基表示，烏克蘭與美國在兩個關鍵點上仍未達成共識，包含領土與札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠的控制權，呼籲與美國總統川普進行會談解決分歧。克里姆林宮24日證實，普丁總統已聽取特使德米特里耶夫關於20點計畫的簡報，俄方正在研擬正式回應。

廣告 廣告

以下是澤倫斯基今天揭露、並由其辦公室發布的提案草案要點：

1. 重申烏克蘭主權。

2. 本項旨在促成俄烏間簽署全面且無異議的互不侵略協議。為維護長久和平，將建立監督機制，利用太空無人監控技術監督接觸線，及早通報違規並化解衝突

3. 烏克蘭將獲得有力的安全保障。

4. 烏克蘭將保持現有的80萬人武裝部隊規模。此前美方草案曾要求烏克蘭縮減軍隊規模。

5. 美國、北大西洋公約組織（NATO）及歐洲各國將向烏克蘭提供與北約創始條約第5條集體防禦條款相當的安全保障。

6. 俄羅斯將在所有必要法律及批准文件中正式確立對歐洲與烏克蘭的不侵略政策，包括在俄羅斯國會下議院國家院（State Duma）以壓倒性多數票通過批准。

7. 烏克蘭將在明確規定的日期正式成為歐盟成員國。此外，烏克蘭也將獲得歐洲市場的短期優惠准入權。

8. 烏克蘭將獲得強大的全球發展方案，具體內容將在另一份關於投資與未來繁榮的協議中訂定。

9. 將設立數項基金，用於經濟復甦、受損地區與區域的重建，以及人道主義問題。目標是籌集8000億美元，協助烏克蘭充分發揮潛力。

10. 烏克蘭將加快與美國達成自由貿易協定（FTA）的進程。澤倫斯基表示，美方立場是，如果華府給予烏克蘭自由貿易准入權，其目標是向俄羅斯提供類似的條款。

11. 烏克蘭將確認依「禁止核子擴散條約」，保持非核國地位。

12. 關於札波羅熱核電廠，澤倫斯基坦言烏克蘭與美國仍未達成共識。這座歐洲最大核電廠位於現由俄軍控制、接近前線的地區。

澤倫斯基指出，美方提議由烏克蘭、美國與俄羅斯共同運營電廠，各方在合資企業中持股均等，由美國擔任主要管理者；基輔則反對納入俄方，主張建立美烏各占一半股權的合資模式，由烏克蘭獲取半數電力，另一半則全權交由美國獨立調度。

13. 烏克蘭和俄羅斯承諾在學校及社會各領域推行教育計畫，促進對不同文化的理解與包容，消除種族歧視與偏見。烏克蘭將落實歐盟關於宗教寬容及保護少數民族語言的規定。

14. 領土問題：澤倫斯基表示，這是最複雜且尚未解決的議題。俄羅斯要求烏克蘭從東部頓內茨克州（Donetsk）仍由烏方控制的領土撤軍，而基輔則希望在現有戰線停火。華府提出在烏方控制的頓內茨克州部分地區設置非軍事區及自由經濟區的方案。

15. 在就未來領土安排達成協議後，俄羅斯與烏克蘭均承諾不以武力改變這些協議。

16. 俄羅斯不得妨礙烏克蘭使用第聶伯河（Dnipro River）及黑海進行商業活動。雙方將另行簽署海事協議與准入協議，內容涵蓋航行與運輸自由。位於第聶伯河入海口的金伯恩沙嘴（Kinburn Spit）將實施非軍事化。

17. 將設立人道委員會以解決懸而未決的問題：

a. 根據「全部交換」原則，交換所有剩餘的戰爭俘虜。

b. 送回所有平民被拘留者及人質，包括兒童。

c. 將制定相關措施，以紓解衝突受害者的痛苦。

18. 烏克蘭必須在協議簽署後盡快舉行選舉。

19. 該協議具有法律約束力，協議的執行將由和平委員會監督與保障，由川普總統擔任主席。烏克蘭、歐洲、北約、俄羅斯及美國將參與此機制。若有違約行為，將實施制裁。

20. 一旦各方達成協議，全面停火將立即生效。

（圖片來源：三立新聞）

更多放言報導

美提「北約級別」安全保障要求烏克蘭領土讓步！《日經》指美國多次要求將烏軍「撤離頓內茨克州」並設立為非武裝中立地帶、成立「自由經濟區」

「有錢的烏克蘭人都逃往海外」？！川普長子稱「川普恐放棄調停烏俄戰爭」：烏克蘭比俄羅斯更腐敗！