烏克蘭、格陵蘭與台灣的前景

目前世界上的三大強權非美國、中國大陸與俄羅斯莫屬。三強不但彼此相互競合，也同時對境外之地進行索求。格陵蘭、台灣、烏克蘭分則別是美中俄三者的標的物。三地議題的屬性不同，卻同時顯現國家利益至上的鐵律，以及國際政治殘酷無情的現實面。

俄羅斯在2022年發動俄烏戰爭是出於戰略考量。俄羅斯黑海艦隊總部位於克里米亞半島。克里米亞雖然於2014年脫離烏克蘭，加入俄羅斯聯邦，但與俄羅斯本土沒有陸地連接。烏克蘭東部的頓巴斯地區，是俄羅斯與克里米亞間唯一的陸路通道。因此俄烏交惡後，俄羅斯對於頓巴斯地區是勢在必得。

廣告 廣告

俄烏戰爭持續將近4年，期間相關國家多次進行調解，卻始終沒有結果。根本原因在於烏克蘭總統澤倫斯基在關鍵點上不肯退讓。先是借助美歐國家迎戰俄羅斯，希望一舉擊退俄軍保住頓巴斯地區。美歐國家其實都已看清問題的癥結，但不便公然表態，所以戰局一直持續。澤倫斯基在美歐調解中，一再強調烏克蘭的安全保障，其實是在轉移焦點。

俄羅斯根本沒有完全佔領烏克蘭的企圖。所要的只是頓巴斯地區。澤倫斯基不願背負割地的罪名，一再要求美歐國家確保烏克蘭的安全，可以說是在勒索美歐國家。這一場多國角力的結果如何有待觀察。

美國川普政府接管委內瑞拉後，箭頭轉向格陵蘭。當年美國買下阿拉斯加後，就有意取得格陵蘭，以便從加拿大的東西兩側，進入北極地區。近年地球暖化，北極航道的便利性遽增，引起鄰近國家的重視。

格陵蘭除了居於極為關鍵的戰略位置，也蘊藏著豐富稀土金屬，包括鈾、石墨、鋰、鎳等關鍵礦產，是能源、國防等科技的關鍵材料。美國雖然早已在格陵蘭建有軍事基地，但租借不如擁有。因此川普發出購買格陵蘭之言。雖然格陵蘭居民、丹麥政府，以及歐洲國家斷然拒絕歸屬於美國，但是在形勢比人強的情境下，歐洲的意志能否戰勝美國的意志，尚難斷言。

對中國大陸而言，台灣固然有戰略地位，但並非核心利益。台灣不具備天然資源，半導體技術可以輕易地轉移，大陸在乎的是領土完整與主權統一。

俄羅斯對烏克蘭的索求只是部分領土，不涉及國家主權，問題相對單純。格陵蘭與台灣則事涉領土與主權，問題相對複雜。但對美國而言，格陵蘭原本不屬於美國。對中國大陸而言，台灣原本就是中國領土的一部分。美國可以放棄格陵蘭，但中國大陸不可以放棄台灣。

事實上，中華民國憲法與中國大陸對領土的主張完全一致。在此一前提下，只要兩岸在一個中國的架構下進行協商，治權分立的問題不難解決。但若台灣堅持「一中一台」，最好的下場就是繼續被排拒於聯合國及國際場域之外。（作者為前駐海地大使）