烏克蘭、歐美簽《巴黎聲明》 英法擬設基地協助安保

記者賴韋廷／綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基於6日與「志願者聯盟」代表以及美國政府特使簽署「巴黎聲明」（Paris Declaration），共同協議於烏俄停火後，為烏國提供強大安全保障。根據協議，美國將主導停火監督與核實機制，英、法、德等歐洲多國亦均表態參與多國維和任務。

法國新聞網站「France 24」報導，英國首相施凱爾、法國總統馬克宏、德國總理梅爾茨等歐洲多國領袖在內的35國代表均前往巴黎出席會議，美國特使魏科夫與川普女婿庫許納也參與磋商計畫細節。與會各國共同約定將在烏俄實現停火之後提供安全保障，英、法計畫在烏克蘭境內成立軍事中心，以支持烏克蘭的防衛需求，此前態度謹慎的德國也表態願意派軍協助安保，但會駐紮在鄰國，協助監控俄羅斯動態。

依據歐洲理事會發布的「巴黎聲明」，該安全保障機制將涵蓋5大核心：首先，由美方主導建立持續且可靠的「停火監督與核實機制」，並成立「特別委員會」處理違規行為；其次，聯盟將提供長期軍援及預算支持，維繫烏軍戰力；第三，組建歐洲領導的多國部隊，為烏國海、陸、空防禦提供保證；第四，承諾未來俄國若再次發動攻擊，將採取軍事介入、情報及後勤支援，以及追加制裁等手段恢復和平；最後，深化與烏國防工業合作、人員訓練及情資分享。

報導指出，領土問題仍是烏俄停火談判的關鍵議題，魏科夫期盼各方能取得共識，並重申川普認為必須停止殺戮、終結戰爭的想法。澤倫斯基也回應魏科夫說法，指出領土問題仍有待解決，但強調將繼續與各方溝通。

烏克蘭、「志願者聯盟」及美國等多國代表簽署「巴黎聲明」，歐洲多國表示願意在烏俄實施停火後，共同派兵提供安全保障。（達志影像／歐新社）

英國首相施凱爾（右）、法國總統馬克宏（中）計畫在烏克蘭境內成立軍事中心，以滿足烏克蘭防禦需要。（達志影像／路透社）