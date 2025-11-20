烏克蘭：自俄羅斯接收1000具遺體

（中央社基輔20日綜合外電報導）烏克蘭今天表示，已經接收到來自俄羅斯的1000具遺體。莫斯科方面稱，那是在戰爭中陣亡的烏克蘭士兵。這是雙方最近一次遺體交還行動。

法新社報導，戰俘和陣亡士兵遺體交換是2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭以來，基輔和莫斯科之間仍持續進行的少數合作領域之一。

烏克蘭機構「戰俘處遇協調總部」（Coordination Headquarters for the Treatment of Prisoners of War）在社群媒體上表示：「今天進行遺體運送返國作業。俄方宣稱是烏克蘭軍人的1000具遺體已歸返烏克蘭。」

該機構指出，調查人員和專家「將盡快展開必要驗證，確認歸返遺體的身分」。

俄羅斯國營媒體引述未具名消息人士報導，以這1000具烏軍遺體交換30具俄軍遺體。

根據公開資訊，自戰爭爆發以來，烏克蘭已經從俄羅斯接回共計1萬5000具遺體。（編譯：何宏儒）1141120