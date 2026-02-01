烏克蘭-22度斷電！俄軍將寒冬「武器化」 人們敞開商店收留凍傷貓狗

編譯張渝萍／綜合報導

在俄烏戰爭即將進入第四年，烏克蘭在俄羅斯持續數月的轟炸之下，關鍵基礎設施被嚴重破壞，導致今年寒冬、攝氏零下10至30度的氣溫中多數民眾沒有暖氣與電，烏克蘭官員批評俄羅斯將「寒冬武器化」。

雪上加霜的是，在氣溫即將從攝氏零下13度降至2日的零下22度之際，烏克蘭與鄰國摩爾多瓦部分地區31日遭遇大規模停電，原因為高壓輸電線路故障，初步排除網路攻擊可能性。

同時間，美國特使魏科夫（Steve Witkoff）與一名俄羅斯特使31日在佛州已進行具建設性會談，隔日俄烏談判代表將於阿布達比會面，討論由美國支持的停戰方案。

廣告 廣告

儘管在俄羅斯轟炸下，烏克蘭人被迫要經歷寒冬考驗，但各處都能看見互助與韌性。。（圖／翻攝自X平台 @avalaina）

俄羅斯將冬天武器化

烏克蘭正經歷史上最嚴酷的寒冬。過去數周，俄羅斯針對能源電網展開大規模攻擊，導致烏克蘭嚴重電力短缺，剝奪烏克蘭平民供暖、照明與自來水，烏克蘭官員稱俄羅斯此舉為「將冬天武器化」。

根據路透、歐洲新聞台（Euronews）與《衛報》31日報導，烏克蘭能源部長表示，烏克蘭電網31日出現高壓輸電線路故障，導致連接摩爾多瓦、羅馬尼亞與烏克蘭之間的輸電線路中斷。

烏克蘭能源部長什米哈爾（Denys Shmyhal）在 Telegram 上發文指出：「今天上午10點42分，發生技術性故障，導致羅馬尼亞與摩爾多瓦電網之間的400千伏輸電線，以及連接烏克蘭西部與中部的750千伏輸電線同時關閉。」

能源部也已確認，這起電網緊急狀況並非由網路攻擊所造成。

烏克蘭最大私營能源公司DTEK證實，基輔及其周邊地區於上午實施緊急停電。當地媒體則報導，供電故障發生後，在嚴寒氣溫下，基輔居民正面臨電力、供暖及供水中斷的情況。

停電除了導致烏克蘭首都的供水中斷，基輔的地鐵系統也因電壓過低暫時停駛。（圖／翻攝自X平台 @maria_avdv）

降至零下22度供電系統壓力更大

近期基輔附近又會降溫，預計從攝氏零下13度降至2日的零下22度，恐讓供電系統面臨更大壓力。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，基輔約有3500棟公寓大樓無供暖，修復工作正在進行中。

此事件發生在俄羅斯長期針對烏克蘭關鍵基礎設施發動攻擊後，儘管俄羅斯在川普的要求下暫停攻擊烏克蘭能源設施，但先前已造成的損害已讓烏克蘭供電設施陷入不穩狀態。

停電除了導致烏克蘭首都的供水中斷，基輔的地鐵系統也因電壓過低暫時停駛。國家緊急服務部門稱，其救援人員已將500名滯留在地鐵站的乘客疏散。

人們寒冬互助 商店收留流浪貓狗

根據Ｘ帳號「avalaina」指出，儘管在俄羅斯轟炸下，烏克蘭人被迫要經歷寒冬考驗，但各處都能看見互助與韌性。

貼文稱，「最近，一位老婦人在臉書上發文說自己快凍僵了，我的朋友立刻趕去幫忙。在樓梯間，她遇到了其他幾位同樣不認識這位老婦人的人，他們給了她必需品。或許我們是一個疲憊但道德高尚的社會。」

烏克蘭的商店、餐廳和行政機構都敞開大門，收留無家可歸的貓狗。因為在這樣的寒冬中度過一夜，很可能會要了牠們的命，因此民眾們收留動物，為動物提供庇護、餵食鳥類。不同城市的志工團體也紛紛響應，救助凍傷的動物，為牠們治療、尋找新家。

烏克蘭的商店、餐廳和行政機構都敞開大門，收留無家可歸的貓狗。（圖／翻攝自X平台 @avalaina）

俄烏談判前一日魏科夫與俄特使密談

同一時間，美國特使魏科夫表示，他31日在佛州已與一名俄羅斯特使進行具建設性的會談，且會談時機正好在俄烏談判特使將在阿布達比會面、討論一項由美國支持的停戰方案的前一天。

同一時間，美國特使魏科夫表示，他31日在佛州已與一名俄羅斯特使進行具建設性的會談。（圖／翻攝自X平台 @P_Kallioniemi）

魏科夫在 X 上發文表示：「做為美國斡旋推動結束烏克蘭戰爭努力的一部分，今天在佛羅里達與俄羅斯特使德米崔耶夫（Kirill Dmitriev），確保進行了富有成效且具建設性的會談。我們對此次會晤感到開心，俄羅斯正在朝烏克蘭和平的方向努力。」

魏科夫還指出，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）、川普的女婿庫許納（Jared Kushner），以及白宮高級顧問格倫鮑姆（Josh Gruenbaum）也出席了會談，但美俄雙方均未公布討論細節。

俄烏1日將於阿布達比第二輪會談

俄烏第二輪阿布達比和平會談原定於1日展開，儘管澤倫斯基先前曾暗示，由於美伊危機，會談可能延後。

澤倫斯基在31日晚間談話中表示，他的談判代表仍在等待美方關於進一步會議的通知，「烏克蘭已準備好以所有工作形式參與合作。重要的是要有成果，也要讓會議得以舉行。我們期待下周的會談，並正在為此做準備。」

澤倫斯基在31日晚間談話中表示，他的談判代表仍在等待美方關於進一步會議的通知。（圖／翻攝自X平台 @ZelenskyyUa）

俄烏代表團上周在阿布達比舉行了首次面對面談判，討論由川普推動的方案。美方表示，雙方已接近達成協議，但據基輔方面指出，雙方至今仍無法在戰後領土安排這一關鍵議題上取得妥協。

掌握全球脈動、深入觀點分析，訂閱一鍵看世界SET Global

更多三立新聞網報導

解放軍二把手落馬影響台灣？川普：習是中國唯一備受尊敬的老大

施凱爾訪日！稱英日關係最強時刻、強化印太防務 高市獲邀訪英

英相施凱爾訪日會晤高市早苗 同意加強印太安全

用戶注意！Google警告「1知名軟體」被中俄駭客濫用 4自保方式曝

