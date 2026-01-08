烏克蘭F-16自創「貼地求生」戰術 關鍵配備曝光！台灣有買

政治中心／程正邦報導

面對國軍 F-16 戰機近期發生的失事意外，外界再次關注這款經典戰機的作戰效能。而在數千公里外的烏克蘭戰場，烏軍 F-16 雖面臨俄羅斯 Su-57、MiG-31 等絕對空優威脅，卻殺出一條血路。前 F-16 種子教官黃揚德指出，烏克蘭並非在拍電影，而是透過極限的「貼地飛行」與美軍電戰支援，在生死邊緣撐起最後防線。而關鍵配備 Terma 電戰夾艙（PIDS Plus），也在這次美對台軍售「鳳展專案」清單中。

黃揚德表示，烏克蘭 F-16 都是四十年以上，靠構改升級性能。（圖／新台派上線）

低空穿火網：為何烏克蘭 F-16 永遠「飛不高」？

三立政論《新台派上線》主持人李正皓在節目中展示畫面，發現烏克蘭 F-16 在作戰時幾乎緊貼地面飛行。資深媒體人康仁俊表示，這並非為了耍帥，而是極端環境下的生存本能。

因為俄軍擁有強大的高空空優與雷達搜索網，烏軍戰機透過「貼地飛行」，利用地表雜波（Ground Clutter）掩護，讓俄軍飛彈尋標器無法精準鎖定。 貼地飛行雖然壓縮了飛機上下活動的 3D 空間，一旦遇險修正時間極短，但這是避開 Su-35 高空獵殺的唯一手段。

黃揚德表示，烏克蘭 F-16 敢貼地飛行，是靠美軍電戰中隊提供資料。（圖／新台派上線）

瘋狂戰術：拿 F-16 當「誘餌」 只為誘敵開機？

節目中揭露了烏軍一種近乎自殺式的戰術：故意暴露位置。康仁俊指出，烏軍有時會派出一架 F-16 故意吸引俄軍防空陣地或戰機開火，消耗其飛彈，另外兩架友機則伏擊後方。

前 F-16 種子教官黃揚德進一步解析，這種「引蛇出洞」的戰術是為了誘使俄軍雷達開機。一旦偵測到輻射源，掛載 AGM-88 高速反輻射飛彈的機群就能隨即進行摧毀。

烏克蘭 F-16 關鍵配備：Terma 電戰夾艙（PIDS Plus），台灣「鳳展專案」清單也有買。（圖／新台派上線）

黃揚德強調，烏軍敢玩這項「拿人命當誘餌」的遊戲，是因為背後有美國空軍第 68 電戰中隊（68th EWS）提供的強大電子情報支援，讓飛行員能精準掌握俄軍飛彈的射程臨界點。

黃揚德指出，IDF經國號現在少了電戰夾艙，裝上去老飛機也跟新的差不多。（圖／新台派上線）

電戰夾艙大解密：老舊 F-16 如何「舊機換新靈魂」？

外界好奇烏克蘭接收的許多是北約退役、機齡高達 40 年的老飛機，為何戰力驚人？黃揚德教官展示了關鍵配備：Terma 電戰夾艙（PIDS Plus）。

該夾艙在派龍架上設置了三個感光鏡頭，能提供全方位的飛彈預警（MAWS），效能直逼美軍現役的 Sniper 夾艙。這些舊機在羅馬尼亞進行了深度構改，整合了電戰系統與 RWR（雷達預警接收器）。黃揚德指出，這種裝備能讓老飛機具備與新機相當的存活率，甚至建議國軍 IDF 經國號戰機也應參考此類電戰整合方案。

