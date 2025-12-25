烏公布20點和平方案 美允諾安全保障

記者賴名倫／綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基24日公布與美方協商後的20點和平計畫草案，儘管在烏東4州領土、札波羅熱核電廠控制權等議題未達完整共識，但美方已允諾提供明確安全保障。

澤倫斯基表示，新版和平計畫草案較先前美方提出的28點方案，更符合公平立場；且在尊重烏國領土主權完整、提供安全保障、維繫部隊規模、遏止俄方毀約等多數議題，雙方已形成明確共識。他也證實，烏國願調整烏東領土防線，並在俄方相應撤軍前提下，在當地設立「非軍事區」。

草案也規範烏軍可維持80萬部隊規模，由美方與歐洲比照《北約憲章》第5條集體防禦條款，提供安全保障；烏國亦同意根據《禁止核子擴散條約》（NPT》維持非擁核國地位，並在未來加入歐盟、獲得長期發展經濟援助。

草案要求，俄方必須在政府法律及正式文件，明文宣示不侵略政策，以防止毀約。澤倫斯基表示，期待與美國總統川普舉行會談，就烏東4州領土歸屬、札波羅熱核電廠管理權磋商共識。他在耶誕夜的公開演說中，期許草案止息干戈，讓烏國人民享受和平生活。

另據《基輔獨立報》報導，烏國中央選舉委員會23日已重啟全國選民資格造冊工作，這是自2022年俄國入侵後，烏國政府首度展開大選籌備作業。由於俄國總統蒲亭否認澤倫斯基政府合法性，要求與烏國新政權對話，因此這項措施將有助向外界展現烏國主流民意。

