烏兵傷殘慘重.舉國苦撐 川普斡旋要鉅額謝金

僅有美俄參加的烏戰和平協議，能讓烏克蘭人甘願接受嗎？美烏在日內瓦協商，同一時間俄羅斯狂轟猛炸烏克蘭各地，一周內造成烏克蘭數十人罹難。三年多來戰爭讓烏克蘭青壯年階層付出慘重代價，許多失去肢體退伍的傷殘士兵，等國家補助製作義肢，已有8萬人在排隊，現在起可能要等到10年後才有義肢。美國總統川普卻一再批評烏克蘭對美方斡旋不知感謝，美國甚至要求從重建烏克蘭的俄羅斯凍結資產利潤中獲取50%的回報。川普政府此舉，讓美國前國務卿凱瑞批評「令人作嘔」。儘管面臨國內外的巨大反對，烏克蘭總統澤倫斯基仍需在川普開出的，本週四11月27日的期限前做出回應。

荷蘭RTL4新聞記者：「安德烈因戰爭渾身是傷，但這些日子以來，他的敵人變成人行道、門階，特別是樓梯。只是要去斯赫托梅爾鎮，為他的第一個孩子領出生證明，都很困難。」

荷蘭RTL4新聞記者：「這些傷是由一枚俄羅斯集束彈爆炸造成的。」

烏俄戰爭傷殘烏兵 安德烈：「第二枚手榴彈掉在我兩腿之間，我看到了。」

那一刻安德烈以為自己要為國捐軀，四年後的現在能夠與妻兒團聚，他很感恩，但活著變成一個漫長的戰爭，他連臀肌都失去了，住在沒有電梯的四樓公寓，上樓是臂力訓練，下樓常常是慘摔。一切飛來橫禍，都是俄羅斯開戰造成。

烏俄戰爭傷殘烏兵 蒂娜：「我再也受不了了，我很崩潰，抱歉。」

在烏俄戰場上失去雙腿的女兵蒂娜，為了迎接苦等許久的新義肢終於到來，畫上美美的妝來到復健中心。但第一次使用比想像中費力又辛苦得多，堅強的女戰士幾乎要哭了。烏克蘭所有輔具中心，每年只能完成300人的義肢訂做與重建，但現在有8萬人排隊在等，以目前進度看來，有些人要等十年。

確實，烏克蘭舉國上下都還在奮鬥中。11月23至25日，日烏克蘭首都基輔，遭俄軍無人機與彈道飛彈襲擊，多棟高樓住宅嚴重損毀，至少4死。11月23日大城哈爾科夫遭空襲，4死13傷，11月19日西部特諾皮爾市(Ternopil)遭俄軍無人機與導彈狂炸，26死93傷。聯合國人權辦公室警告，2025年前10個月，烏克蘭平民傷亡就超過2024年總數。

聯合國秘書長發言人 杜賈里克：「來自我們合作夥伴的消息是，九月以來，3名援助工作人員罹難，2人是工作時殉職，另有11人受傷。」

這一切發生在美國總統川普的斡旋之下，俄羅斯毫無撤軍跡象，烏克蘭人一邊挨炸，一邊看著川普在社群媒體上發文痛罵：烏克蘭領導階層對美國的努力不知感謝。但CNN統計，其實澤倫斯基在數次與川普會面以來，至少個人就說了78次感謝。

CNN主播：「但我們曉得，現在川普政府是感恩至上。」

美國戰爭部長 赫格塞斯(2025.8.26)：「感謝您的領導力、勇氣與清晰洞見。」

美國內閣會議與會者(2025.8.26)：「謝謝您給我機會，讓我為您效力。」

美國內閣會議與會者(2025.8.26)：「感恩您所做的一切。」

感恩已變成本屆美國政府的主調，內閣會議一片感謝川普之聲。而川普這次為烏克蘭「辛苦努力」斡旋來的28點烏俄和平草案，其中第14條，真的很像某種感謝金：分布在歐盟國家、美英加日約1千億美元，被凍結的俄羅斯資產，要用於重建烏克蘭，美國要求在此筆資金產生的利潤中，拿走50%，作為提供烏克蘭安全保障的回報。

CNN主播：「老實說，這讓人噁心，您有甚麼反應？這是美國的價值觀嗎？」

前國務卿 凱瑞：「並不是，這也讓我覺得噁心。」

令人作嘔，但川普內閣不尷尬，就是別人尷尬。歐盟各國則一片罵聲，歐盟執委會主席范德賴恩重申接納烏克蘭入歐盟的決心、英國首相施凱爾強調，協議必須對烏克蘭來說是公正且持久的。德國總理梅爾茨認為，從歐洲的角度來看許多條款根本不能接受，美國媒體CNN報導德國已經有計畫要增加士兵人數。

歐盟外交政策主席 卡拉絲：「我們不能忽視那個不想要和平的一方，就是俄羅斯。我是說，沒見俄方做出任何讓步。」

所以，就算大聲讚嘆感謝川普，烏俄和平也不是川普說了算。而斡旋和平宛如談生意的川普政府，也讓烏克蘭人民非常反感。

烏克蘭民眾：「所有烏克蘭人都很生氣，因為美國人不考慮我們的利益，不懂我們努力追求甚麼。」

烏克蘭民眾：「我們絕不能放棄我們的領土，也不能接受阻擋我們加入北約。」

儘管美國現任國務卿盧比歐表示，協議已有修改，對於在本周四川普開出的期限時間內能得到烏方同意，他很有信心。但澤倫斯基最新的回應則是：28項要點已減少，許多敏感問題會再與川普討論。繼續低聲下氣道謝，是否能換來對烏克蘭仁慈的結局？沒有人知道。

