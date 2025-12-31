烏再炸俄能源設施！出口崩盤 克宮收入跌50年最低 央行緊急提「這要求」....

克拉斯諾達爾地區指揮總部周三通報，一架烏克蘭無人機襲擊圖阿普謝市煉油廠，造成兩人受傷並引發大火，火勢燃燒約 300 平方公尺後已被撲滅。 圖:翻攝自X帳號@NAFORaccoo

[Newtalk新聞] 烏克蘭持續對俄羅斯能源設施發動攻擊，再次重創克里姆林宮對歐洲的天然氣供應。克拉斯諾達爾地區指揮總部周三通報，一架烏克蘭無人機襲擊圖阿普謝市煉油廠，造成兩人受傷並引發大火，火勢燃燒約 300 平方公尺後已被撲滅。襲擊還損壞煉油廠設備、一個港口停泊位、五棟房屋，以及四棟公寓和一棟私人住宅的窗戶。

圖阿普謝市位於黑海東岸，距烏克蘭邊界約 350 公里，是俄羅斯天然氣和石油運輸的重要節點。此次襲擊加劇了俄羅斯對歐洲的天然氣出口壓力。《路透社》指出，2025 年俄羅斯對歐洲的管道天然氣出口量將降至 180 億立方公尺，較去年下降 44%，創下近 50 年來最低水準。

過去，俄羅斯管道天然氣出口是 Gazprom 最主要的收入來源，2018 至 2019 年出口量曾超過 1,750 億立方公尺，但如今蘇聯時期建造的管道幾乎無法再為克里姆林宮創造收入。雖然俄羅斯也透過液化天然氣（LNG）向歐洲供應，但歐盟已承諾在 2027 年底前完全停止從俄羅斯進口天然氣，使俄羅斯能源收入面臨長期衝擊。

此外，俄羅斯國內經濟也亮起紅燈。俄央行要求各銀行接受高風險貸款以支援陷入困境的企業，並免除銀行持有違約準備金的要求，以防止大規模破產。分析人士警告，俄羅斯可能正步入更大經濟危機。

