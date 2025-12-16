烏出動水下無人艇「海底寶貝」 重創俄軍在黑海潛艦

烏克蘭總統澤倫斯基連兩天在德國與川普特使魏科夫和女婿庫許納討論俄烏和平協議方案，烏克蘭有望獲得類似北約第五條的安全保障。（圖／達志影像美聯社）

「烏俄和平協議」最新協商版本，烏克蘭可能獲得，類似「北約第五條」的安全保障，烏克蘭則願意放棄加入北約。在美烏會談的同時，烏克蘭國家安全局公布一段奇襲影片，烏軍首度使用 水下無人載具「海底寶貝」，在俄羅斯黑海沿岸港口，打擊一艘俄羅斯潛艦。

烏克蘭總統澤倫斯基連續兩天在德國與美國特使魏科夫及川普女婿庫許納進行長達8小時的會談，討論俄烏和平協議方案。美方提出提供烏克蘭類似北約第五條的安全保障，但雙方在領土問題上仍存在分歧。同時，烏克蘭國家安全局公布奇襲影片，首度使用「水下」無人載具「海底寶貝」，成功重創一艘價值約4億至5億美元的俄羅斯潛艦。在戰爭持續之際，烏克蘭民調顯示32%的受訪者擔心戰爭可能持續到2027年或更久。

烏克蘭國家安全局於15日公布在俄羅斯黑海沿岸新羅西斯克港的奇襲影片，宣布成功使用最新研發的水下無人載具「海底寶貝」（Sub Sea Baby）摧毀俄羅斯一艘基洛級華沙之歌型潛艦。這款水下無人載具尚未在鏡頭前露臉，但據透露，它擊中了俄軍潛艦的尾部區段。相較於先前公開展示的水上無人艇「海寶貝」（Sea Baby），這次的水下版本帶來更大戰果。

烏克蘭國家安全局准將先前曾表示，水上版本的「海寶貝」平台搭載了陀螺穩定系統的14.5公厘武器模組，在海上展現優異作戰效能，能在超過1公里的距離穩定地精準打擊目標。雖然烏方尚未公開俄軍被擊中潛艦的具體型號，但從能搭載口徑巡弋飛彈的特性來看，可能是克拉斯諾達爾號（B-265 Krasnodar）、大諾夫哥羅德號（B-268 Veliky Novgorod）或科爾皮諾號（(B-271 Kolpino）其中之一。這已是烏軍繼去年8月用飛彈重創「頓河畔羅斯托夫號」（B-237 Rostov-na-Donu）潛艦後的又一次成功行動。

與此同時，俄羅斯加強鎖定烏克蘭的能源設施。一名烏克蘭電廠員工描述被轟炸的情景：電廠先是被轟炸，接著起火，現場成了一片巨大的火海，從很遠的地方都看得到。哈爾科夫州的一座發電廠遭到波及後至今無法完成修復，主要因為頻繁的空襲警報打亂了維修進度。另一名電廠員工強調，最大的困難是空襲警報會不斷打斷工作。當地居民被迫習慣輪流限電的生活，一名波塔瓦居民形容這就像一場競賽，必須把所有事情都擠進短短2小時內完成，包括洗衣服或煮一頓簡單的飯。

在和平談判方面，烏克蘭總統澤倫斯基表示，美國以類似「北約第五條」的安排加上相關安全保障的觀點非常重要，目前正努力將這些內容寫成具體文件並取得進展。不過在領土問題上，雙方仍有分歧，烏克蘭拒絕割讓頓內次克剩下領土。CNN記者Frederik Pleitgen指出，談判桌上最棘手的問題之一當然是領土問題，包括烏克蘭是否願意將領土割讓給俄羅斯，以及他們是否正式這樣做，或者只是說現在沒能力奪回領土。

基輔社會學國際研究所（Kyiv International Institute of Sociology）最新民調顯示，美國態度的反覆對烏克蘭人帶來打擊，對美國的不信任感提升到48%，而儘管接連爆發貪腐疑雲，澤倫斯基的信任度仍維持在六成左右。一名32歲的烏克蘭士兵認為，不論是否加入北約都不會改變什麼，因為即使沒有北約，他們也早已靠自己的力量在保衛自己。戰火紛擾之下，烏克蘭首都基輔仍點起了耶誕樹燈光，但當地受訪者大多反對在和平協議上做出重大讓步，畢竟在先前的克里米亞戰爭中，烏克蘭已經在和平協議上吃過悶虧，這次不想重蹈覆轍。

