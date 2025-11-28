烏反貪機構擴大調查 搜索澤倫斯基幕僚長葉爾馬克住處

烏克蘭反貪機構今天(28日)表示，調查人員已對總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)的核心幕僚、總統府幕僚長葉爾馬克(Andriy Yermak)展開搜索行動。此舉正值一樁涉及1億美元能源回扣的大規模貪腐醜聞重創基輔之際。

烏克蘭本月稍早揭露能源部門爆發巨額回扣案，引發民眾強烈不滿，尤其在俄軍持續攻擊烏克蘭能源設施、造成大規模停電之際，更加劇外界對能源供應與冬季供暖的憂慮。

烏克蘭國家肅貪局(NABU)發布聲明表示，該機構與肅貪專責檢察署(SAP)「已在總統府幕僚長住所進行調查行動(搜索)，該調查行動已獲批准，屬調查程序之一」。

聲明未具體說明搜索與哪項調查有關。

葉爾馬克是澤倫斯基最關鍵的政治盟友之一，同時也是基輔政壇裡的爭議性人物。反對者指控他權力過大、壟斷接近總統的管道，並排除異議聲音。

澤倫斯基先前指派葉爾馬克負責與美國談判，研議調整美國總統川普提出的28點和平方案。該方案被基輔視為過度偏袒莫斯科。

葉爾馬克今天在社群媒體表示，他正全面配合調查。

他說：「沒有任何阻礙調查人員的地方。他們已獲准進入住所，我的律師也在現場與執法人員合作。而我會全面配合調查。」