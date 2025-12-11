烏向美遞交終戰新提案 川普批歐洲領袖分歧加深

（中央社基輔10日綜合外電報導）烏克蘭官員今天告訴法新社，烏克蘭已向華府遞交結束俄羅斯入侵的更新版計畫。與此同時，美國總統川普抨擊歐洲領袖，再次顯示跨大西洋裂痕日益加深。

美國最初提出的計畫涉及烏克蘭割讓俄羅斯尚未攻占的領土，遭基輔與歐洲盟友視為對俄羅斯強硬要求做出過多讓步，因此這個方案後來進行了修訂。

一名熟悉最新版內容的烏克蘭官員告訴法新社，新版本「考量到烏克蘭的願景，是對棘手問題提出恰當解決方法的進一步建議」。

這名官員補充說：「在等待美方回應之前，我們不會透露細節。」

但一直施壓烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）同意美方計畫的川普，迅速對基輔以及法國、英國和德國這些歐洲盟友表達不耐。

美國4日公布最新國家安全戰略報告，稱歐洲大陸面臨「文明消亡」的風險；近日，川普還針對移民與烏克蘭問題形容歐洲「衰敗」、「虛弱不振」，凸顯美歐分歧日益擴大。

被問到與英國首相施凱爾（Keir Starmer）、法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）和德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）的通話時，川普向媒體表示：「我們以相當強硬的措辭討論了烏克蘭問題。」

烏克蘭的歐洲盟友8日公開聲援澤倫斯基，同時對美國結束俄烏戰爭的最新提案部分內容表達懷疑。

川普還表示，歐洲希望在本週末舉行新的會談，但他警告此舉可能只是在「浪費時間」。

川普補充說：「我想我們對某些人有些小爭議，我們將看看事情如何發展。我們說過，在開會前，我們想先知道一些事情。」

「他們希望我們週末赴歐洲開會，我們會視他們的回應再做出決定。我們不想浪費時間。」（編譯：張曉雯）1141211