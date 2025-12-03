烏否認紅軍村淪陷！俄烏戰不停 全球軍火商賺21兆

俄羅斯宣稱奪下紅軍城「波克羅夫斯克」，不過烏克蘭否認該城鎮被占領。（圖／達志影像美聯社）

俄羅斯宣稱奪下紅軍村，不過立刻遭到烏克蘭否認。美俄會談談了五小時，也沒有太大進展，停戰依舊遙遙無期。瑞典智庫發布一份最新報告指出，去年受俄烏戰爭和以哈戰爭影響，全球百大軍火商 營收都創下新高，去年總計達到21兆台幣。

俄羅斯宣稱奪下紅軍城「波克羅夫斯克」，不過烏克蘭否認該城鎮被占領。（圖／達志影像美聯社）

俄羅斯近期聲稱已奪下紅軍城「波克羅夫斯克」（Pokrovsk），但遭烏克蘭軍方嚴正否認，雙方持續在當地進行激烈交火。與此同時，美俄高層會談長達5小時卻無實質進展，普欽更轉向威脅歐洲，表明若歐洲想戰，俄羅斯也已做好準備。在全球地緣局勢動盪之際，瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）發布報告指出，受俄烏戰爭和以哈衝突影響，2024年全球百大軍火商營收創下6790億美元的歷史新高，折合台幣超過21.3兆元。

烏克蘭戰場上，俄軍無人機攻擊頻繁，烏克蘭機動火力小組拍攝到車輛被炸成火球的瞬間。類似攻擊也越來越常威脅到基輔地區，一次襲擊中，救援人員在瓦礫堆中發現一名10歲男孩奇蹟生還，但他的父親不幸罹難。

近日，俄羅斯高調宣傳在「波克羅夫斯克」插旗的影片，聲稱已佔領該城市，但烏克蘭軍方立即否認並公布交火影片反駁。烏克蘭第3特種作戰部隊士兵表示，他們得知俄軍滲入工業區後，立即展開清理行動。在行動中，烏軍發現俄軍通常第一時間不反擊，而是為了通報無人機來暗算烏軍。烏軍士兵描述，他進入房屋時發現一名俄軍正坐在角落抽菸，隨後雙方交火。

對於俄羅斯聲稱攻占「波克羅夫斯克」的說法，基輔居民Olha Pylypchuk表示半信半疑，她認為烏克蘭武裝部隊參謀並未證實此事，可能是俄方的認知作戰，意在影響美俄談判。

在外交方面，美國派出高層代表與俄方進行了5小時的會談，但沒有取得明顯進展。前CNN莫斯科分社社長Jill Dougherty 分析，普欽採取「磚牆策略」，就是完全不讓步，想展現出俄羅斯勢不可擋會贏的姿態。會談後，普欽更直接針對歐洲發出威脅，表示雖然俄羅斯沒有計畫與歐洲開戰，但如果歐洲想發起戰爭，俄方已做好準備。

在全球局勢動盪不安之際軍火商成為最大受益者，瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）的報告顯示，受俄烏戰爭和以哈衝突刺激需求影響，2024年全球百大軍火商創下6790億美元的營收紀錄。其中，美國的洛克希德馬丁（Lockheed Martin）公司獨占鰲頭，緊隨其後的是雷神技術RTX和諾斯洛普格魯曼（Northrop Grumman），英國的貝宜集團（BAE）排名第四。按國籍分類，美國軍火商占了百大總營收的一半。面對無人機趨勢，洛克希德馬丁積極推出可與F-35協同作戰的隱形無人機計畫，而諾斯洛普格魯曼則針對極音速飛行器的先進導航展開測試。

