烏國無人機攻擊加劇 克里米亞博物館遭轟、俄內陸油庫起火

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烏克蘭無人機襲擊了位於俄羅斯吞併的克里米亞塞凡堡(Sevastopol)一家歷史博物館，當地政府今天(10日)表示，由於空襲日益頻繁，當局已減少了夜間列車的班次。

這座博物館是為了紀念俄羅斯帝國(Russian Empire)和包括鄂圖曼帝國(Ottoman Empire)在內的聯軍於1853年至1856年進行的克里米亞戰爭(Crimea War)而建。俄羅斯在那場戰爭中戰敗。

俄國扶植的塞凡堡市長拉茲沃茲哈耶夫(Mikhail Razvozhayev)在Telegram上表示，該博物館的屋頂著火了。他並未提供關於損害或是否有人員傷亡的進一步細節。

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拉茲沃茲哈耶夫在今天凌晨的發文中表示：「敵人將為這種褻瀆行為付出代價！」

而在克里米亞其他地方，俄羅斯扶植的克里米亞行政首長阿克瑟諾夫(Sergei Aksyonov)在Telegram上寫道，當局削減了夜間列車班次。此前，本週發生的一起無人機攻擊事件導致一名火車司機受傷，其助手喪生。

位於黑海的克里米亞半島，於2014年被俄羅斯從烏克蘭併吞。正值假期展開之際，最近的烏克蘭無人機攻擊事件導致克里米亞面臨燃料短缺。

烏克蘭總統澤倫斯基(⁠Volodymyr Zelenskiy)上週提議與俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)舉行面對面會談，但遭到普丁拒絕。列車事件發生後，克里姆林宮(Kremlin)表示，烏克蘭正在破壞和平解衝突的努力。

此外，俄羅斯薩馬拉州(Samara)的新庫比雪夫斯克市(city of Novokuibyshevsk)正在擊退無人機攻擊。新庫比雪夫斯克是位於窩瓦河(Volga River)畔的重要石油樞紐，設有俄國國營石油巨擘俄羅斯石油公司(Rosneft)經營的多家煉油廠。

當地媒體報導，由於空襲警報，有一百萬人口的薩馬拉市(Samara city)公共交通暫停營運，當局敦促居民尋找避難所。

烏克蘭對俄羅斯能源基礎設施的持續攻擊，迫使莫斯科削減其石油產量。俄國是世界第三大石油生產國。

與烏克蘭接壤的俄羅斯東南部羅斯托夫州(Rostov)，無人機碎片墜落引發了一處民用設施的燃料油槽起火；而在中部的伏拉迪米爾地區(Vladimir region)，地區首長們在Telegram上表示，兩處工業設施發生了火災。

根據各地地方當局在社群媒體上的發文，俄羅斯偏遠的產油區甘蒂曼西克(Khanty-Mansiysk)、皮姆(Perm)和秋門(Tyumen)，以及位於烏拉山脈(Ural mountains)、距離烏克蘭數千公里遠的工業區車里雅賓斯克(Chelyabinsk)和斯維爾德洛夫斯克(Sverdlovsk)，罕見發佈了空襲警報。

俄羅斯國防部和莫斯科市長在社群媒體發文表示，俄羅斯徹夜共擊落了326架烏克蘭無人機，其中十多架正飛往莫斯科。

路透社無法獨立核實這些報導。(編輯：許嘉芫)