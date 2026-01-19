烏國首席談判代表：將在達沃斯持續與美協商烏俄停火

烏克蘭首席談判代表烏梅洛夫(Rustem Umerov)18日表示，與美國官員就解決與俄羅斯持續近4年的戰爭進行的談判，將在本週於瑞士渡假勝地達沃斯(Davos)展開的世界經濟論壇(World Economic Forum)上繼續進行。烏梅洛夫在Telegram上寫道，在佛羅里達州與包括川普特使魏科夫(Steve Witkoff)和川普女婿庫許納(Jared Kushner)在內的美國代表團進行了為期兩天的談判，重點討論了烏克蘭的安全保障和戰後復原計畫。

他並未透露此次會談是否達成了任何的協議。

廣告 廣告

烏梅洛夫寫道：「我們同意在達沃斯的下一階段磋商期間，持續在小組層級上展開工作。」

烏梅洛夫說，雙方旨在敲定協議細節的最新一系列會談中，已經就這兩個議題進行了「深刻討論」，「重點關注切實可行的機制及其執行和落實」。他表示，他的代表團已報告了俄羅斯上週的空襲，這些襲擊嚴重損害了烏克蘭的能源基礎設施，導致數百間公寓大樓無暖氣無電可用。

基輔代表團還包括了總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskiy)的辦公室幕僚長布達諾夫(Kyrylo Budanov)，以及澤倫斯基的國會黨團主席阿拉哈米亞(Davyd Arakhamia)。基輔方面也正在尋求華盛頓方面澄清俄羅斯關於華府支持的旨在結束戰爭的外交努力的立場。

華盛頓一直敦促烏克蘭同意一項和平協議架構，接著將提交給莫斯科，同時，基輔和歐洲盟友則試圖防範俄羅斯未來的任何攻擊。

澤倫斯基在他的夜間影片演說中表示，闡明俄羅斯空襲的影響至關重要，因為這顯示俄羅斯對外交不感興趣。

澤倫斯基在其夜間影片演說中表示：「如果俄羅斯人認真想要結束戰爭，他們就會把重點放在外交上。」(編輯:王志心)