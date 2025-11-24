烏多基爾Udo Kier過世⋯德國影壇傳奇參演過200部電影

德國資深演員烏多基爾過世。（圖／Getty）

德國資深演員烏多基爾（Udo Kier）23日過世，享壽81歲，他參演超過200部電影，並與安迪沃荷、拉斯馮提爾、瑪丹娜等多位藝術家合作過。近日在坎城影展獲獎的《這不只是個間諜故事》似乎也成為他的最後一部作品。

烏多基爾曾主演安迪沃荷擔任製片的1973年慾望科學怪人（Flesh for Frankenstein）及1974年吸血鬼之血（Blood for Dracula），兩部皆由保羅莫里西執導，顛覆大眾對好萊塢的經典怪物印象，讓他聲名大噪。

接下來的20年，烏多基爾在歐洲各地工作，並與德國傳奇編導萊納韋納法斯賓達（Rainer Werner Fassbinder）合作了《The Station Master’s Wife》、《The Third Generation》和《Lili Marleen》等作品。他也與丹麥名導拉斯馮提爾密切合作，包括《Europa》、《破浪而出》、《在黑暗中漫舞》、《厄夜變奏曲》、《驚悚末日》、《性愛成癮的女人（下）》等。

烏多基爾生前參演過多部電影。（圖／Getty）

烏多基爾參演美國導演葛斯范桑（Gus Van Sant）1991年電影《男人的一半還是男人》後，踏入美國影壇，該片其他演員還包括瑞凡費尼克斯、基努李維等人。接連於幾部好萊塢片影擔任配角，像是《王牌威龍》、《世界末日》、《刀鋒戰士》等，並演出瑪丹娜的〈Erotica〉與〈Deeper and Deeper〉MV。烏多基爾更跨足遊戲配音，為《終極動員令：紅色警戒2》中的大反派「尤里」配音。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／綜合報導