烏媒爆中國祕買俄軍備 疑為2027攻台佈局

[NOWnews今日新聞] 烏克蘭媒體《基輔獨立報》近日取得俄羅斯內部洩漏的資料，內容涉及中國自2022年起，透過非公開管道採購俄羅斯裝備，提升解放軍空降部隊實戰能力，部分合約交付期限為2027年，疑與中共攻台時程有關。

《基輔獨立報》取得俄羅斯技術國家集團（Rostec）旗下子公司洩漏的檔，包括內部信、會議記錄、一份政府間合約草案、中國軍官的護照副本以及其他檔等，比對俄羅斯的航班、海關、法院記錄以及臉部辨識軟體，發現自2022年俄羅斯入侵烏克蘭後，俄羅斯政府便接獲來自中國的採購清單，雙方促成一系列協議，加強中俄之間的隱形武器輸送管道。

相關資料顯示，俄烏戰爭爆發後一個月，北京向莫斯科提出採買使用於空降作戰的武器與裝甲車，該申請編號為ZH2022-Y53，文件日期標記在2022年4月7日。

俄國聯邦軍事技術合作局（FSMTC）在接獲需求約三個星期後，便要求負責軍售的國營企業羅斯波隆出口公司（Rosoboronexport）準備展示可由空投方式部署的戰車與相關載具，一年後，北京代表團訪問莫斯科，雙方展開多輪交流。

這些前往莫斯科的解放軍軍官包含中央軍委裝備發展部裝備技術合作局局長范建軍，軍方人員及國防企業代表共40人，《基輔獨立報》也曝光這些人的長相、職稱、年齡等資料。

會議記錄及海關文件顯示，中國可能採購俄羅斯的新型空中加油機伊留申-78M-90A（IL-78M-90A），該機型能進行空中、地面加油，同時具備軍用運輸機及空投車輛平台等功能，並要求俄羅斯在中國境內訓練解放軍飛行員、工程師。

除軍機外，中國的採購目標也延伸到這些飛機將要搭載的車輛和武器，根據合約草案，北京訂購了37輛空降裝甲步兵戰車、11門反戰車砲、11輛裝甲運兵車、4輛指揮車、用於從飛機上投放這些車輛的各種降落傘系統，以及彈藥、伊留申-78MK-90A軍用飛機的空投設備和傘兵裝備。該合約總價值約為5.85億美元。中國將根據產品交付分階段向俄羅斯支付款項。

報導也提到，這些合約草案中，北京有要求「所有零件及組件必須是全新、沒用過的」、「主要部件及組件的生產年份不得早於2024年」等內容。俄方承諾收到首筆款項後一年半內生產軍備，預計生產時程2至3年，這也意味這中、俄之間的武器採購案無法在2027年前完全履行，2027年正是美國情報評估解放軍做好攻台準備的時間。

《基輔獨立報》指出，雖然合約的2027年期限，無法證明北京已經為攻台行動設定明確日期，但確實呈現了軍事計畫及採購，與關於台灣的長期政治目標一致。雖從中國學者說法和解放軍演習來看，中國攻台策略已經轉為優先海上封鎖，但近年來哈佛商學院（Harvard Business School）研究員Daniel Fu表示，目前關於北京對台策略仍存在爭論，「會是空降侵略情境，或是其他選項」。

