烏將接裝首批KF41步兵戰鬥車 搭載Lance砲塔

記者丘學陞／綜合報導

《國防新聞》網站12日報導，烏克蘭近期有望接裝首批5輛KF41「大山貓」步兵戰鬥車，成為第2個操作該車輛的使用國。

報導指出，烏克蘭去年初對KF41展開測評，取得良好作戰成效，因此在去年底與德國萊茵金屬簽署價值達千萬歐元合約，由德國融資提供資金，採購該型新銳裝甲車輛，預計近期就會接裝首批5輛KF41，未來也將逐步轉由萊茵金屬在烏克蘭的廠區生產。

萊茵金屬指出，KF41具備模組化與開放式架構設計，可視需求裝備不同型號砲塔、武裝等，並擁有高度升級潛力。車體具備優異防護能力、乘坐舒適性、機動性與空間，可搭載3名車組與8名士兵。烏版KF41則配備Lance砲塔等裝備，有效應對防衛作戰任務。

烏軍接裝KF41後，將成為繼匈牙利後的第2個用戶，顯示該車已通過烏克蘭作戰需求認證。萊茵金屬接下來還將以KF41，競爭美國與義大利的下一代步兵戰鬥車計畫。

烏國將成為繼匈牙利後，KF41的第2個用戶。圖為匈牙利KF41車隊。（取自匈牙利國防軍臉書）

萊茵金屬近期將向烏克蘭交付首批KF41「大山貓」步兵戰鬥車。（取自萊茵金屬「X」）