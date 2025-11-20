烏山嶺水利古道健行出發

「初冬出動」健行水利古道，邀大家一起來。（記者張淑娟攝）

記者張淑娟∕楠西報導

「初冬。出動」，一場結合楠西地方創生並踏查水利古道，體驗山海圳國家綠道活動，廿日由楠西烏山嶺水利古道首發，百餘名學生在老師和台南社大台江分校執行長吳茂成帶隊下出發，同時農業局專委吳俊傑也宣告為期三天、四梯次的古道健行啟動。

學生們一起踏查水利古道。（記者張淑娟攝）

廿日的烏山嶺水利古道健行在曾文水庫溪畔遊樂區揭幕，古道有兩公里長，由曾文水庫東口走到烏山頭西口，農業局特別結合楠西區公所舉辦「初冬，出動！」，不只讓大家認識水利古道，也認識楠西特別用蜂蜜和金煌醃漬出的情人果和多元梅子食品。現場由吳俊傑和楠西區長何榮長鳴炮，並帶領民眾起步走，為活動揭開序幕。