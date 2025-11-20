烏山嶺水利古道健行楠西區開走 體驗山海圳國家率到及振興地方觀光

南市農業局專門委員吳俊傑、楠西區長何榮長等人為烏山嶺水利古道健行活動鳴炮，宣告為期3天、4梯次活動啟動。（記者李嘉祥攝）

為宣傳山海圳國家綠道並振興楠西地方觀光，臺南市政府20日於曾文水庫溪畔遊樂區舉辦「初冬，出動！」烏山嶺水利古道健行活動記者會；此項活動吸引百餘位民眾參與，農業局專門委員吳俊傑、楠西區長何榮長鳴炮帶領民眾起走，宣告為期3天、4梯次的古道健行活動啟動；立委郭國文、陳亭妃、林俊憲及議員周奕齊皆派員到場支持，現場氣氛熱烈。

市長黃偉哲表示，「烏山嶺水利古道」是山海圳國家綠道重要路段，不僅是見證嘉南大圳開發歷史的文化步道，更串聯曾文水庫與楠西地方產業；古道健行以「健行、生態、創生」為主軸，期透過身體力行方式讓更多民眾認識綠道魅力與在地文化底蘊；特別是在地震後，楠西地區努力修復重建，此次健行活動正是地方生命力與自然再生力展現最佳見證，邀全國民眾以行動支持地方觀光。

農業局長李芳林說，此次活動原訂於年初辦理，因楠西地震影響而延期；為振興當地觀光並鼓勵遊客重返楠西，農業局結合地方創生計畫與山海圳國家綠道推廣，特別規劃此系列健行活動；參與者將在專業領隊帶領下深入古道體驗自然生態，活動報到處亦設有小農市集與地方特色農產展示，讓民眾在健行之餘，可以行動支持在地產業永續發展。

楠西區長何榮長指出，此項健行活動自11月20日起連續3天舉行，共將辦理四梯次，每場限額100人，報名開放後即獲熱烈迴響，隔日即額滿，顯示大眾對親近山林的喜愛，也期望透過活動讓更多人走進山海圳國家綠道，發現自然與人文交織的風景。