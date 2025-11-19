烏山頭水庫水質有清潔劑是謠言？ 林燕祝請黃偉哲和官員喝複製水無人敢喝

林燕祝拿出5瓶寶特瓶水，一瓶洗碗精清潔劑，用3滴清潔劑加到寶特瓶水裡，請黃偉哲市長、環保局、財稅局、民政局和主計處長試喝。 圖：林燕祝服務處提供

[Newtalk新聞] 烏山頭水庫光電板真的只用清水洗刷？台南市議員林燕祝今（19）日在市政總質詢中，拿出星曄綠能公司從109年起烏山頭水庫水質基準值檢測數據，質問，為何水源保護區會有等同清潔劑，0.03到0.07mg/l的陰離子界面活性劑？賴清德總統說這是謠言，烏山頭水庫的水可以安心飲用。這是真的嗎？依環衛專業，用20滴清潔劑加到600cc的水，就完美複製0.03mg/l陰離子界面活性劑，她手下留情，今天只用3滴清潔劑，結果黃偉哲市長和環保局等4位官員沒人敢喝。為保護鄉親，她要求速拆烏山頭水庫光電板，還水於民。

針對烏山頭水庫水面設置太陽能光電引發民眾對水質汙染的疑慮，議員要求儘速拆除設備、還水於民，同時也關心第二期光電是否仍會推動。台南市長黃偉哲表示，雖然烏山頭水庫的水質檢測均符合標準，但如果民眾不願意，不論是出於疑慮或外觀因素，市府都不會同意繼續設置。他強調，這是一個民意問題，而不是科學問題。

市府說明，烏山頭水庫水質因用途不同而有兩套檢驗機制。灌溉用水由農水署負責檢驗，飲用水部分則由自來水公司檢測，並由環保局進行查核。根據台灣自來水公司第六區管理處於114年10月23日提供的資料，烏山頭淨水廠歷年檢測結果均符合「飲用水水源水質標準」及「飲用水水質標準」。

環保局依據「飲用水管理條例」，每月在烏山頭水庫三處淨水場供水區內的輸配管線範圍中，抽驗53處飲用水取水點，涵蓋大腸桿菌群、總菌數、濁度與酸鹼值等項目；每年也會進行重金屬檢測。所有檢測結果皆符合飲用水標準，並會定期公布於環保局網站。至於先前外界質疑水中驗出清潔劑（陰離子界面活性劑），環保局於114年10月16日會同嘉南管理處及自來水公司抽驗，結果顯示光電板區及淨水場原水均未檢出相關物質，其數值皆低於偵測極限。

農水署為消除外界疑慮，也進一步調整作業方式，包含將111年至114年的水質監測報告公開於網站供民眾查閱；光電板清洗作業前將主動通知地方里長、公所與相關單位，讓外界得以監督清洗過程僅使用清水、不加清潔劑；並要求廠商在清洗後立即進行水質檢測，以確保未使用清潔劑，維護水質安全並保障地方民眾權益。

林燕祝指出，一張清洗烏山頭水庫光電板照片，點燃台南人的怒火，鄉親不解民進黨執政為何罔顧民意，強行在烏山頭水庫設置光電板，台南市議會國民黨團在108年12月3日還特別召開記者會堅決反對烏山頭水庫設立光電板汙染民生用水，沒想到星曄綠能公司在109年1月22日，宣布將成立籌備處計畫在烏山頭水庫設光電板，台南市政府在民進黨中央壓力下，居然短短12天，就核准，綠色執政效率保證。

林燕祝出示星曄綠能公司109年起到114年的水質檢測報告，她怒說，讓人詫異的是，每年的檢測數據，都驗出陰離子界面活性劑，為何水源保護區會有等同清潔劑，0.03到0.07mg/l的陰離子界面活性劑？水庫設光電板，不只鄉親反彈激烈，嚇得不敢喝自來水，全都買桶裝水來喝，全國輿論更是。賴清德總統要求陳亭妃闢謠，看看一份份星曄綠能公司自己做的水質檢測報告，報告中有些項目還沒驗，是想隱瞞什麼，這些是謠言嗎？台南人的陳情何錯之有？

林燕祝表示，台南人讓賴清德團隊在台南鋪天蓋地的設置光電板，良田魚塭盡毀，貪污弊案綠蟑螂滿天飛，卻絕不縱容在提供台南人民生用水的烏山頭水庫種電，嘉義為了護民，強力抗拒在曾文水庫設置光電板，民進黨從在地立委郭國文到賴清德團隊，卻漠視民意、還說光電水安全，更扯的是，還說烏山頭水庫只提供灌溉用水，既然睜眼說瞎話，她就複製烏山頭灌溉用水，0.03mg/l的陰離子界面活性劑水，請備詢官員們試喝，看誰敢喝？

林燕祝當場拿出5瓶寶特瓶水，一瓶洗碗精清潔劑，她說，依據環衛專業指示，用20滴清潔劑加到600cc的水，就能成功複製0.03mg/l的陰離子界面活性劑，她說，今天不想為難官員，只用3滴清潔劑加到寶特瓶水裡，賴清德團隊說這水是安全的，請黃偉哲市長、環保局、財稅局、民政局和主計處長試喝，結果沒人敢喝。為何水質監測長期驗出陰離子界面活性劑，這些陰離子界面活性劑從哪來的？

林燕祝痛批，黃市長和官員都不敢喝，台南人更是嚇得不敢喝光電水，只好再花錢買桶裝水喝，人可以三天不吃飯，但不可以三天不喝水，為了保護台南人，她要求速拆烏山頭水庫光電板，讓鄉親免於恐懼，能安心喝沒有陰離子界面活性劑的水。

