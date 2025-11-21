烏山頭水庫酷玩生活節12/6-7登場 運動×環教打造戶外盛典指標

烏山頭水庫【酷玩生活節】12/6–7登場(主辦單位/提供)

記者莊玟玥／綜合報導

「114年度烏山頭水庫【酷玩】生活節」將於12/6（六）、12/7（日）連續二日登場，結合「運動休閒×水資源教育×地方觀光推廣」三大核心，以「山海相連，酷玩無限」的精神，邀請全民一同體驗烏山頭水庫、水圳綠道及山海圳國家綠道之美，傳遞親水、永續、健康、樂活的生活理念。

為推廣水資源永續利用、在地觀光、「114年度烏山頭水庫【酷玩】生活節」兩場活動分別為12/6（六）的健走活動「酷玩步行．綠道漫遊」，以及12/7（日）的自行車活動「酷玩騎旅．水圳探秘」。活動以烏山頭水庫為核心，串聯珍貴的嘉南大圳與水圳綠道，為各年齡層民眾打造一場結合運動、教育與旅遊的年度盛會。今年的「酷玩生活節」的核心在於「永續環境×水資源教育」。活動不僅是運動，更是一堂生動的戶外教學。

12/6「酷玩步行．綠道漫遊」、以親水慢旅為核心，強調全民參與，通過健走可體驗烏山頭水庫的自然風光，沿途設置有補給站、集章區與政策宣導攤位，完成健走與集章後可約換一百五十元園遊卷與摸彩卷，獎項計有萬元自行車等二百個好禮。

另外，12/6還有「秋chill烏山頭 X 環境教育闖關活動」，與臺南環境教育場所合作，打造好玩又有趣的闖關集章活動。12/7的「酷玩騎旅．水圳探秘」：自行車路線巧妙串連水庫與綠道，讓參與者在享受騎乘樂趣的同時，由導覽解說員帶領探索嘉南大圳的歷史文化與生態。

活動設計兼顧「健康樂活×全民參與」，透過健走與自行車走讀兩種不同強度的運動，滿足各年齡層與族群的參與需求。

主辦單位表示，希望透過「酷玩生活節」的舉辦，推動「地方文化×品牌推廣」，將「酷玩生活節」塑造成烏山頭水庫的年度指標品牌，持續延伸觀光行銷效益，並強化烏嘎嘎吉祥物的品牌識別。