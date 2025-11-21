烏山頭水庫「酷玩」生活節來了！免費報名 健走＋騎車活動開搶

烏山頭酷玩生活節打造年度指標活動，每年網路報名都被秒殺。（農水署雲嘉南分署提供／程炳璋台南傳真）

烏山頭水庫每年12月初會舉辦健走活動，今年舉辦「酷玩」生活節增加自行車共2天行程，22日開放報名，因活動免費報名還提供紀念品、園遊券與摸彩等豐富禮品，往年都被當成運動小旅行，網路一開放報名就被秒殺，預計今年2項活動共1100名額也很搶手。

烏山頭水庫「酷玩」生活節選在12月6日、7日登場，農水署雲嘉南分署今年將健走與騎單車結合，6日健走有1000個名額、7日騎車有100個名額，結合「運動休閒、水資源教育、地方觀光推廣」邀全民體驗烏山頭水庫、水圳綠道與山海國家綠道美麗景色。

這項活動常辦在氣候涼爽的季節，配上烏山頭湖光山色美景，每年都有不少報名者。活動不僅報名免費，還贈送伴手禮，完成健走與集章後可約換150元園遊卷與摸彩卷，獎項計有萬元自行車等200個好禮，最大獎為萬元自行車，每年的網路報名都相當踴躍，一開放就被搶光。

雲嘉南分署表示，烏山頭的健行、自行車活動以親水漫遊為核心，有如1場運動小旅行，更是生動的戶外水資源教育。健走與自行車走讀分屬2種不同強度的運動，滿足不同族群的參與需求，將「運動」與「休閒旅遊」緊密結合，共同營造全民共享的運動節慶氛圍。

現場還邀請地方社區、學校與觀光單位參與，透過活動表演、市集設攤等方式，打造「酷玩生活節」成烏山頭水庫的年度指標活動，擴大延伸觀光行銷效益。

