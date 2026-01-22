烏幕僚長：俄高價換物資 北京獲暴利

記者丘學陞／綜合報導

烏克蘭總統府幕僚長布達諾夫21日在瑞士達沃斯「世界經濟論壇」（WEF）指出，深陷國際制裁的俄羅斯為維繫戰爭動能，必須仰賴中國大陸提供物資，而這讓北京方面從中獲取龐大利益。

布達諾夫指出，在國際嚴厲制裁下，俄國只能從中國大陸取得生產武器裝備的電子零件、機械設備等物資。而中國大陸發覺可從中獲利，因此索取超乎尋常的代價；俄國在難以擺脫對「中」依賴下，必須付出巨額成本才能維繫其戰爭機器運作。

布達諾夫說，儘管目前未發現中共直接向俄國供應武器，但只要國際對俄制裁愈強，俄國對中共的依賴就愈深、受到的影響也愈多。俄匿名官員曾透露，若無來自中國大陸的物資，俄國將無法製造飛彈等武器；且先前報導說，俄「中」貿易額自2021年起逐步上升，貨物量卻逐年下滑，反映貨品價格暴漲。

布達諾夫直言，中共正因俄國受制裁而從中獲利。（達志影像／歐新社）