烏干達大選後情勢緊張 反對派領袖傳遭軍方帶走

（中央社烏干達首都康培拉16日綜合外電報導）烏干達反對黨今天表示，黨魁、總統候選人威恩（Bobi Wine）在選舉結束後一天，於家中遭軍用直升機強行帶走。這次大選充斥著廣泛的鎮壓行動與網路中斷。

法新社報導，現任總統、81歲的穆塞維尼（Yoweri Museveni）試圖延長他長達40年的統治。

穆塞維尼的頭號對手、由歌手轉戰政壇的威恩稍早表示，在警方包圍他的住所後，他一直處於被軟禁的狀態。

今天稍晚，他的政黨「國家團結平台」（NUP）在社群平台X上發文稱，一架軍用直升機降落在威恩的住所，並「將他強行帶到一個未知地點」。

國家團結平台黨表示，威恩的私人保全人員在過程中遭到「暴力攻擊」。

目前無法聯繫上國家團結平台黨成員發表評論，而政府在選前實施的網路封鎖，也使得查證這些說法變得困難。

在今天持續的計票作業中，穆塞維尼保持遙遙領先；選舉委員會表示，在已開出的近81%選票中，他的得票率為73.7%，威恩則為22.7%。

最終結果預計將在格林威治標準時間17日下午1時左右公布。

另一方面，警方和當地國會議員表示，首都康培拉（Kampala）西南約55公里處的布坦巴拉鎮（Butambala）夜間爆發暴力事件，但雙方對事件的說法截然不同。

當地警方發言人圖穆沙貝（Lydia Tumushabe）表示，由當地國會議員基文比（Muwanga Kivumbi）組織、手持開山刀的反對派「暴徒」襲擊了一處警察局及計票中心。

圖穆沙貝告訴路透社：「安全部隊為了自衛做出反應，因為這些人數量龐大。警方是出於自衛而開火。」她補充說，有25人被捕。

然而，基文比告訴路透社，受害者是在凌晨3時左右於他的住家遭到殺害，當時他們正在等待他國會席次的選舉結果公布。

圖穆沙貝則表示，她不清楚基文比住家發生的事件，並稱他的住處鄰近警察局。

路透社目前無法獨立證實這起暴力事件的具體情況。（編譯：李佩珊）1150117