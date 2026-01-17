烏干達大選後驚傳綁架！反對派候選人懷恩突遭軍機帶走 下落成謎

烏干達反對派領袖懷恩（Bobi Wine）在總統大選投票後遭軍方強行帶走，其政黨「國家團結平台」（National Unity Platform）表示，一架軍用直升機降落在懷恩住所並將他帶至不明地點。同時，選舉初步結果顯示，執政40年的現任總統穆塞維尼（Yoweri Museveni）以約七成五得票率大幅領先。

懷恩在投票日向民眾秀出自己的選票。（圖／路透）

烏干達選舉委員會16日公布，根據已開出逾半數投票所的選票統計，81歲的穆塞維尼獲得約75％支持率，遠超過主要對手懷恩的21％。本名凱亞古蘭伊（Robert Kyagulanyi）的前流行歌手懷恩，四年前曾參選總統並獲得35％選票，此次選舉結果對許多觀察人士而言並不意外。

在全國網路封鎖的背景下，懷恩失蹤事件的詳細情況難以確認。據其政黨在社群媒體上表示，軍方和其他安全部隊人員在懷恩家周圍出現，並翻越圍牆進入住所，但無法確認懷恩當時是否在家中。懷恩曾在選舉期間指控政府進行大規模選票造假，並呼籲民眾抵制「犯罪政權」。

選舉暴力事件更為局勢雪上加霜。「國家團結平台」資深成員基文比（Muwanga Kivumbi）向法新社透露，安全部隊在15日投票當天闖入他位於中部布坦巴拉（Butambala）的家中，槍殺了十名競選團隊成員。基文比表示：「有十個人在我家被殺了」，令他「情緒崩潰」。當時是總統大選投票結束後沒多久，還有數百名支持者聚集在他家附近。

懷恩的支持者看到他出現情緒激動。（圖／路透）

基文比的妻子、法學教授扎南姆佩沃（Zahara Nampewo）指出，許多人在安全部隊衝入宅院時四散奔逃，但安全部隊透過門縫朝車庫內開槍，遭槍殺身亡的十名競選團隊成員當時就躲在車庫裡。基文比夫婦還表示，死者屍體後來被軍方帶走，他們是透過當地醫院才確認死亡人數。

烏干達當局為打壓反對勢力在大選期間實施網路封鎖，使得資訊流通受到極大限制，記者無法確認現場情況或取得照片。目前，烏干達當局尚未對懷恩失蹤事件作出回應，而《美聯社》報導，烏干達士兵在16日於首都坎帕拉街頭巡邏，顯示當地局勢緊張。

隨著選舉結果逐步揭曉，烏干達的政治緊張局勢恐將進一步升級。穆塞維尼自1986年掌權至今，此次若確認勝選，將開始他的第6個總統任期。

