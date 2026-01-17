烏干達大選結果將揭曉 反對派領袖稱脫離突襲已躲藏

（中央社烏干達首都康培拉17日綜合外電報導）烏干達軍方駁斥反對黨黨魁暨總統候選人威恩（Bobi Wine）遭軍隊從住家帶走後，威恩在社群媒體發文指逃離軍警突襲，目前已躲起來。該國大選結果預計稍晚出爐。

烏干達大選計票持續進行中，最終結果預計格林威治標準時間17日中午12時左右公布。81歲的總統穆塞維尼（Yoweri Museveni）預料宣布勝選，延續40年執政之路。

外媒稍早披露，烏干達總統選舉期間網路遭封鎖並傳出至少有10人喪生。

威恩昨天表示他遭到軟禁後，其所屬政黨全國團結平台（National Unity Platform，NUP）隨後在社群媒體X發文說，威恩已被軍方直升機「強行帶離」住家。軍方已否認相關說法。

威恩今天於X發文指出：「我要證實一件事，我已成功逃離他們。我目前不在家，但妻子和其他家人仍遭到軟禁。我知道這些罪犯四處尋找我，我正設法確保自身安全。」

他並表示，「昨晚我們家經歷極其艱難的時刻…軍方和警方突襲我們，他們切斷電源並破壞家中部分監視器」。

威恩未透露目前人在何處，與威恩關係密切的人士透露，他仍在烏干達境內。

法新社記者在烏國首都康培拉（Kampala）市區看見大批警力進駐，安全部隊正強制民眾離開街頭，以免過去數月在肯亞和坦尚尼亞爆發的示威行動在當地上演。

烏干達警方發言人魯索克（Kituuma Rusoke）稍早在記者會表示，威恩仍然在家，而且「未遭到逮捕」。（編譯：洪啓原）1150117