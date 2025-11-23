烏干達掀DNA風暴！98%驗出「兒子不是親生的」…官員警告：心臟要夠強

烏干達掀起DNA親子鑑定熱潮。示意圖／取自免費圖庫pixabay

隨著DNA檢測在東非烏干達共和國（Republic of Uganda）越發普及，卻導致大量家庭面臨前所未有的親子信任危機，許多牧師、傳統領袖與地方官員皆指出，近年來烏干達因為親子鑑定而引發的家庭衝突暴增，甚至衍生婚姻破裂、家庭暴力等事件。政府資料更顯示，自願驗DNA的男性中，高達98%驗出孩子並非親生，消息曝光後更是衝擊當地社會輿論。

烏干達家庭掀DNA熱潮？9成驗出「非親生孩子」

根據美聯社（Associated Press）報導，烏干達內政部資料指出，經政府認可的實驗室近年收到大量烏干達男性主動要求進行親子鑑定，但內政部發言人穆德內（Simon Peter Mundeyi）卻表示，許多結果「令人心碎」：「超過98%的結果顯示，申請驗證的男性並非孩子的生父」。穆德內建議，除非「心臟夠強」，否則切勿輕易嘗試進行DNA親子鑑定。

由於DNA檢測需求暴增，大批實驗室與診所也發現這次「商機」，開始在坎帕拉等城市狂打廣告，包括電台宣傳、街頭看板、計程車後窗等，但一次DNA檢測費用就要逾200美元（約6270元新台幣）的價格，對偏鄉家庭可以說是一筆相當沉重的負擔。

村落領袖被迫介入調停！從非親生兒子鬧到遺產分配

在東部小鎮納布馬利（Nabumali），當地巴吉蘇族（Bagisu）氏族領袖庫托伊（Moses Kutoi）成為許多夫妻的「最後求助」。庫托伊受訪時表示，在氏族傳統文化中，質疑孩子的親子關係是重大禁忌，男子若公開談論可能被族老懲罰甚至罰款，但因近年來DNA親子鑑定而衍生的事件激增，他也不得不出面調停，還得用「即使我自己也不像我父親」來安慰起疑心的丈夫們。

庫托伊透露，許多找上他的夫妻已瀕臨分崩離析，他只能靠自嘲與分享自身經驗化解緊張，也告訴所有婚姻因為親子關係而亮紅燈的夫妻，在他們氏族的傳統社會裡，從來不會把孩子丟棄，即使心中有疑慮，父親依然會把孩子視為家族的一員，只是可能會將這個孩子排在遺產繼承順位更靠後的順序，以避免家族衝突。

法律界指出，烏干達許多親子鑑定都與遺產分配、離婚與贍養費爭議有關，最近最受矚目的案例為坎帕拉一名富裕學者在分配遺產時，按照法院裁定進行DNA親子鑑定，結果發現他3名孩子中有1名非其親生。東部姆巴萊（Mbale）聖公會牧師旺薩拉（Robert Wantsala）也遇過一名寡婦要求對亡夫的孩子做DNA，以決定是否能繼承財產；一名父親只因懷疑兒子「這性格不像是我們家的」就要求驗DNA。



