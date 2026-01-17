烏干達總統大選後「反對派領袖」傳遭軟禁！軍方否認
[Newtalk新聞] 東非國家烏干達於 15 日舉行總統大選，選舉委員會 16 日公布逾八成選票結果顯示，現任 81 歲總統穆塞維尼以 73.7% 得票率大幅領先，其最主要對手、反對派候選人波畢威恩僅獲 22.7% 選票。最終結果預計於台灣時間 17 日晚間出爐。然而，選後波畢威恩傳出遭居家軟禁甚至被軍方帶走，烏國軍方對此嚴正否認，稱係不實謠言，使得這位前流行歌手的實際狀況陷入不明，也為選後局勢增添緊張氣氛。
烏干達選舉委員會表示，截至 16 日已開出超過八成選票，執政數十年的總統穆塞維尼以壓倒性的 73.7% 得票率，領先前流行歌手、本名為羅伯特·凱亞古蘭伊的反對派候選人波畢威恩，其得票率為 22.7% 。大選最終正式結果原預計於格林威治時間 17 日 13 時（台灣時間同日晚間 9 時）公布，但亦有報導指出可能提前兩小時揭曉。各方普遍預料穆塞維尼將順利贏得另一個任期。
與此同時，43 歲的反對派領袖波畢威恩在投票結束後的處境引發混亂訊息。波畢威恩本人於 16 日聲稱遭到居家軟禁。其所屬政黨「國家團結平台」隨後在社交平台 X 上發文指稱，波畢威恩被一架軍用直升機從家中「強行帶走」。該黨資深官員向法新社進一步描述，有身穿黑色服裝的安全人員翻牆進入其宅邸並沒收在場人員手機。然而，烏干達軍方發言人馬格齊同日向法新社明確否認上述所有指控，強調關於波畢威恩被捕的傳言純屬子虛烏有且毫無根據，並指這些說法的目的是為了煽動其支持者採取暴力行動。
另一方面，人不在烏干達的波畢威恩之子所羅門康培拉則在 X 上提出了另一種說法，指其父在當局的突擊行動中「得以脫逃」。但目前此一說法亦無法獲得獨立證實。法新社記者於 17 日清晨走訪波畢威恩的住所，發現周邊區域大致平靜，但無法進入屋內，且因通訊持續受阻，未能與波畢威恩本人或其隨扈取得聯繫。住所附近一名攤商向記者表示，16 日晚間曾聽到無人機與直升機的聲音，並看到全副武裝的安全人員出現在該區域，導致許多居民因恐懼而暫時離開。
