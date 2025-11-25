烏干達親子鑑定風暴！98%子女「非親生」 政府急喊：心臟不夠強別驗

烏干達近期有大量男性紛紛去做DNA檢測確認親子關係，結果超過九成發現都被戴綠帽。（示意圖，unsplash）

非洲國家烏干達近期掀起大量家庭風暴，越來越多男性急著查明孩子的身世，紛紛去做DNA檢測確認親子關係，結果一堆男人赫然發現早就綠雲罩頂，深愛的孩子竟非親生骨肉，導致不少婚姻暴力層出不窮。面對這波社會動盪，當地政府與宗教領袖紛紛出面呼籲，若非萬不得已，請三思而後行，不要貿然進行DNA鑑定，內政部發言人更是語重心長警告除非你心臟夠強大，否則別輕易探究真相。

綜合外媒報導，烏干達過去DNA檢測並不普及，但隨著技術突飛猛進，近幾年來想進行鑑定的男性人數暴增，檢測中心也在各地遍地開花，根據內政部在七月的統計數據，前往政府核准機構受測的人中，約有95％是男性，讓人驚訝的是，超過98％的男性透過檢測發現自己並非小孩的生父。

政府、宗教領袖向被戴綠帽的家長喊話

面對如此駭人的結果，內政部發言人西蒙（Simon Peter Mundeyi）無奈勸告大眾要深思熟慮再進行親子鑑定，強調必須先做好心理準備，「心臟要夠強」去面對真相。宗教界也加入積極勸說行列，主教史蒂芬（Stephen Kaziimba）則用耶穌誕生的例子柔性喊話，就算做了DNA檢測，發現4個孩子裡只有2個與你有血緣關係，你還是應該像從前一樣好好照顧他們，希望大家能放下血緣的執著。

不少男性在得知殘酷的真相後情緒失控，引發各種家庭糾紛，甚至連許多知名人士也身受其害，發現自己小孩其實非親生孩子。隨著大眾對於家庭的信任危機越演越烈，一些熱心公益的人士挺身而出居中協調紛爭，當地巴吉蘇族的領袖庫托伊（Moses Kutoi）便認為自己有責任介入這些家庭紛爭。他用自己親身經歷舉例，儘管自己跟父親長相並不相似，仍被選定為家族繼承人，並強調父親與孩子的血緣問題並非罕見的社會現象，若決定檢測就得承擔並接受結果，因為「在你的家裡出生的孩子，就是你的孩子」，這也是非洲傳統的智慧。

