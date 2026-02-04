烏拉圭稱「台灣是中國不可分割的一部分」 外交部譴責：嚴重扭曲事實

[FTNN新聞網]記者王凱暄／綜合報導

烏拉圭總統歐希（Yamandú Orsi）昨（3）日赴中與中國國家主席習近平會面，兩國發表聯合聲明，稱「台灣是中國領土不可分割的一部分」。對此，我外交部今（4）日強烈駁斥這一說法，除了對中國持續在國際間散播貶損我國主權的惡意言論表達譴責外，也對烏拉圭政府附和中國的政治立場，「深深不以為然。」

針對烏拉圭政府表示「台灣是中國領土不可分割的一部分」，外交部嚴正駁斥，並對烏拉圭政府附和中國的政治立場，「深深不以為然。」（圖／取自台北市政府）

外交部對該聲明中公然罔顧客觀現狀並稱「台灣是中國領土不可分割的一部分」的部分表達嚴正抗議與譴責，並對烏拉圭政府附和中國的政治立場，深深不以為然。外交部表示，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，中共也從未統治過台灣，任何扭曲台灣主權地位、以不實敘事宣稱擁有台灣主權的說法均屬錯誤且不可接受。中方持續以威脅利誘與話語操弄的手段一再散布虛假訊息，不但嚴重挑戰國際秩序與和平，更凸顯其以威權手段干預他國事務的惡劣本質，各國應予以正視。

外交部接著呼籲烏拉圭政府認清中國在全球擴張勢力的真正意圖，勿一再附和中方罔顧事實且為具有侵略意圖、破壞區域和平穩定的言論背書，應以務實與開放態度和我國等民主陣營國家共同合作，致力維護全球和平、穩定及繁榮。

最後外交部強調，台灣主權屬於全體台灣人民，只有台灣人民才能決定台灣的未來。我國作為國際社會的良善力量，將持續捍衛自由民主價值，並與理念相近國家加強合作，堅定捍衛國家主權、遏制威權擴張，維護自由與民主價值，並為國際社會做出更多貢獻。

