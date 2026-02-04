烏拉圭總統會習近平喊一中 外交部：嚴重扭曲事實

（中央社記者楊堯茹台北4日電）烏拉圭總統奧爾西與中國國家主席習近平會面，發布聯合聲明稱支持一中原則。外交部今天駁斥「嚴重扭曲事實」，並重申兩岸互不隸屬，對烏拉圭政府附和中國的政治立場，深深不以為然。

外交部發布新聞稿指出，奧爾西（Yamandú Orsi，另譯：歐希）3日會晤習近平後，兩國發布聯合聲明，公然罔顧客觀現狀並稱「台灣是中國領土不可分割的一部分」等嚴重扭曲事實的內容。

外交部對於中國政府持續在國際間散播貶損台灣主權的惡意言論，表達嚴正抗議與譴責，同時對烏拉圭政府附和中國的政治立場，深深不以為然。

外交部重申，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，中共從未統治過台灣，任何扭曲台灣主權地位、妄圖以不實敘事宣稱擁有台灣主權的說法均屬錯誤且不可接受。中方持續以威脅利誘與話語操弄的手段，在國際場合一再散布虛假訊息，不但嚴重挑戰國際秩序與和平，更凸顯其以威權手段干預他國事務的惡劣本質，各國應予以正視。

外交部呼籲烏拉圭政府認清中國在全球擴張勢力的真正意圖，切勿一再附和中方罔顧事實，以及為具有侵略意圖、破壞區域和平穩定的言論背書，應以務實與開放態度和台灣等民主陣營國家共同合作，致力維護全球的和平、穩定與繁榮。

外交部強調，台灣主權屬於全體台灣人民，也只有台灣人民才能決定台灣的未來。台灣作為國際社會的良善力量，將持續捍衛自由民主價值，並與理念相近國家加強合作，堅定捍衛國家主權、遏制威權擴張，維護自由與民主價值，並為國際社會做出更多貢獻。（編輯：萬淑彰）1150204