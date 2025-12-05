烏控俄綁架孩童 送往北韓再教育

記者丘學陞／綜合報導

烏克蘭國會人權專員盧賓涅茨4日指控俄羅斯不僅綁架烏克蘭兒童至俄境，甚至將其送往北韓實施「再教育」，意圖塑造反西方和親俄價值觀。

盧賓涅茨指出，根據最新資訊發現，俄國在占領的烏國領土上、俄境內、白俄羅斯，以及最新發現的北韓等地，設立多達165處「再教育營」，試圖對綁架自烏國的孩童進行「俄羅斯化」和軍事化教育，嚴重危害兒童人權。盧賓涅茨並指控俄國此舉係將兒童當作「未來戰爭的資源」，呼籲各方採取行動。

烏克蘭先前統計，約有2萬名兒童在戰爭期間被俄國以安全為由綁架或移送，儘管聯合國大會日前已通過決議，要求俄國盡快釋放烏國兒童返國，國際刑事法院（ICC）也以蒲亭涉嫌綁架烏國兒童為由，對其發布逮捕令，但均難以落實，加上烏俄戰火持續，各界無法對俄國究責。

在此同時，美國總統川普特使魏科夫與庫許納4日晚間，和烏國特使烏梅洛夫在美國邁阿密再度會談，這也是美烏2週內第3度展開會談，持續討論停戰議題，力求盡速結束戰火。