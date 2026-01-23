「烏日全民運動館」完工驗收中！ 中市府跨局處朝8月啟用邁進

斥資3.9億「烏日全民運動館」完工





為提升烏日及鄰近區域居民提供更完善、普及的全齡運動休閒空間，市府建設局與運動局跨局處合作，投入3.9億元興建「烏日全民運動館」。在建設團隊積極推動下，工程已於今年1月完工並進入驗收階段，後續將由運動局辦理招商及內部裝修作業，預計今年8月正式啟用，屆時將為地方注入嶄新的運動休閒能量，落實推動「酷運動、酷城市」政策。

綜合球場可提供籃球、羽球使用

建設局長陳大田表示，隨著烏日區人口突破8萬，高鐵特區作為區域發展核心，帶動商務、住宅及娛樂購物等多元產業蓬勃發展，生活機能需求日益升高，如何完善公共設施量能、提升市民生活品質及擴增休閒運動空間，已成為市府刻不容緩的重要課題；「烏日全民運動館」的完成，除可帶動市民養成規律運動習慣、從事有益身心的活動，亦有助促進健康、降低醫療支出，進而營造幸福、健康且友善的城市環境。

廣告 廣告

陳局長進一步說明，運動館建築外觀以圓弧屋頂搭配方形外懸廊設計，整體造型宛如一顆暖橘色夕陽，並以局部亮橘色點綴，展現活潑且富有生命力的意象；此外，場館外圍規劃環狀熱身步道，民眾於暖身行走時可遠眺周邊景觀，串聯在地風貌，達到身心放鬆效果。另運動館建築採高標準規劃設計，目標取得綠建築「黃金級」及智慧建築「合格級」標章。

建設局表示，「烏日全民運動館」工程總經費3.9億元，其中成功向中央爭取補助1億元。場館規劃為地上三層建築，總樓地板面積5,420平方公尺，設施完善，包括36席汽車及52席機車停車位，綜合球場可提供籃球、羽球使用；另設全齡體能訓練場、新型態健身房、韻律教室、瑜珈教室，以及兒童運動中心等多項運動空間，滿足親子及兒童需求。

建設局進一步表示，市府建設團隊在規劃過程中積極聆聽地方意見，打造符合居民需求的公共設施，提供安全舒適的室內運動環境，服務鄰近2至3個行政區的在地人口。未來「烏日全民運動館」啟用後，不僅強化市民基礎體能、降低運動傷害，也與周邊都市發展相結合，營造具專業水準的全民運動場館，並藉由正確定位與推廣，落實台中市成為運動健康城市的目標。

更多新聞推薦

● 呼應谷立言演講「自由並非平白得來的」 賴清德：懇請在野不要再擋國防特別預算