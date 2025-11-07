烏日分局警揭假投資陷阱 婦人險遭「假兒子」詐騙匯款

【警政時報 林家嘉／台中報導】台中市一名66歲陳姓婦人日前在龍井區郵局操作ATM時，不斷接聽電話，疑似遭詐騙。熱心民眾見狀立即通報行員報警，烏日警分局龍井分駐所所長林佑軒與警員廖唯喬迅速到場，發現婦人已提領1萬元現金準備匯款。員警察覺有異，當場請婦人撥打電話查證，電話那頭卻傳來濃厚外籍口音、支吾其詞，最終心虛掛斷，警方立即識破詐騙集團假冒身分的手法，成功攔阻詐騙。

烏日警分局龍井所員警趕赴現場攔下正欲提領現金的婦人，當場協助查證，成功阻止詐騙集團得逞。（圖／記者林家嘉翻攝）

據了解，陳婦透過通訊軟體認識一名自稱「兒子」的男子，對方以「投資美金保證獲利」為誘餌，謊稱可讓她「不用再辛苦務農」，引誘其匯款投資。幸虧熱心民眾與行員機警報警，警方到場直球對決，讓婦人恍然大悟，保住辛苦積蓄。

烏日警分局長劉雲鵬呼籲，詐騙手法日新月異，民眾若接獲網友或陌生人主動提出投資、借錢、匯款等要求，務必提高警覺、切勿輕信。遇可疑情況應立即撥打165反詐騙專線或110報案查證，讓警方協助守護財產安全。

