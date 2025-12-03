烏日區信義街周邊毛毛蟲大軍來襲 嚇壞居民怒批無良地主放任空地髒亂

烏日出現大量毛毛蟲侵入住家，引起民眾恐慌，吳瓊華議員邀集相關單位會勘。





台中市烏日區信義街193巷8弄附近最近爬出上萬隻「夜盜蛾」侵入住家，造成民眾恐慌，許多居民紛紛向市議員吳瓊華服務處陳情，表示鄰近空地因長期雜草叢生，不僅環境髒亂，已經直接影響居民生活安全與環境衛生，造成生活困擾。農業局表示本次出現的應該為「斜紋夜蛾幼蟲」，數量眾多，引發周邊住戶強烈不安，允諾由烏日清潔隊協助用藥噴灑。

台中烏日區信義街193巷中央有一塊超過5百坪空地，荒廢數十年，多次爬出臭青母及青竹絲毒蛇到周遭民宅，上週五首度爬出上萬隻「夜盜蛾」，黑蛾漏夜狂飛或被風吹進社區住宅，民眾唯恐萬分直呼「毛毛蟲大軍來襲」，立即找上台中市議員吳瓊華。

吳瓊華議員3日上午立即邀集農業局、環保局、烏日區清潔隊、烏日區公所及仁德里辦公室到場會勘，親自了解蟲害範圍及周遭居民受影響情形。現場可見空地雜草高聳、未經管理，確實容易成為病媒蚊、害蟲孳生地。

吳瓊華議員表示，斜紋夜蛾幼蟲爆量出現已經直接影響居民生活安全與衛生品質，主管機關應立即採取有效措施。會勘中，居民持續清除毛毛蟲並抱怨，她要求農業局今日提供適當且安全的防治藥劑，農業局已允諾並由環保局烏日清潔隊協助用藥噴灑，盡速抑制蟲害蔓延，避免民眾生活持續受到影響。

烏日區信義街193巷中央大面積空地空地雜草高聳無人管理，成為病媒蚊害蟲孳生地。

此外，仁德里長洪炳煌對於該筆空地長期未管理的問題，環保局應予協助也表示發文通知林姓地主，限期14天內完成清理及維護，若屆時仍未改善，將依法開罰，以確保周邊居住環境不再惡化。

吳瓊華議員強調：「居民生活品質不能被忽視，相關單位務必在最短時間內執行改善措施，並建立後續巡查機制，避免類似問題一再發生。」議員也將持續追蹤此次蟲害處理進度，為烏日區居民爭取安全、清潔的生活環境。

