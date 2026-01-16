烏日惡火狂燒12戶 單親媽成焦屍

台中烏日區一處住宅前晚發生火警，火勢猛烈，造成十二戶住宅受燒，一人死亡。（記者陳金龍翻攝）

記者陳金龍∕台中報導

台中市烏日區光明路一處住宅十五日晚發生火警，直到十六日凌晨才撲滅，由於火勢延燒，共燒損十二戶，警消在屋內發現一名五十三歲楊姓單親媽媽受困屋內，被重物壓住逃生不及，慘被燒成焦屍，起火原因待台中市消防局調查釐清。

台中市消防局十五日晚間十時四十分獲報烏日區光明路民宅火警，立即派遣第三大隊、烏日分隊等共十五個單位，出動三十四輛消防車、七十八名人員前往搶救，由於起火地點為磚造、木造混合的老舊建築，且巷道狹小，消防車難以深入，救災人員只能徒步佈線、逐戶射水灌救。

現場二樓陽台與室內全面燃燒，火舌沿著鐵欄杆竄出，熱浪不斷逼退救災人員，外牆磁磚遭高溫燻黑剝落，屋內家具與雜物成為助燃物，火勢迅速延燒至左右相連住戶，消防人員全力防止火勢擴大，歷經一個多小時奮戰，終於在昨日凌晨零時十六分將火勢撲滅。

經統計，此次火警共造成十二戶住宅被燒，燃燒面積約三百六十平方公尺，救災過程中，消防人員於其中一戶二樓樓梯間發現楊姓女子，當時她遭重物壓住、無法動彈，已明顯死亡，詳細起火原因仍待火調人員進一步釐清。