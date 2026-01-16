烏日惡火「延燒12戶住家」婦遭重物壓住葬身火窟

民宅內熊熊大火，不斷從屋內竄出。（圖／東森新聞）





昨（15日）晚間，台中傳出嚴重火警意外，由於當地是「連棟住家」，火勢瞬間延燒12戶，雖然火勢已經撲滅，但位在起火點住家的一位50歲婦人，因為被「重物壓住」無法逃生，不幸罹難。

夜晚民宅內熊熊大火，不斷從屋內竄出打破寧靜，還有濃濃灰煙不斷直衝天際，驚險火警就發生在15日晚間10點多，台中烏日光明路299巷，大火來得又急又猛，再加上是連棟建築，火勢一發不可收拾，總共12戶住家遭到波及。

記者vs.周邊住戶：「聽到爆炸聲，火就竄出來，（我剛剛看你很緊張，你先生跑進去是不是，你也沒帶手機對不對），叫了都沒回，電話也聽不到。」

而由於巷弄十分狹窄，更增加救援難度，消防獲報後不敢大意，派遣11個分隊前往搶救，這次起火點疑似就是位於40弄8號，不幸的是，一名50歲楊姓女子在2樓住家，遭到重物壓住，逃生不及因此罹難。

消防：「我們花了一些時間，把她身上重物移開，不過發現我們做檢查時，已經沒有呼吸心跳了。」

無情大火奪走一條寶貴性命，現在死者將交由檢調相驗外，火調單位也正全力追查，釐清事故原因。

