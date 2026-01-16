烏日暗夜惡火狂燒12戶民宅！單親媽困火場慘死…大火狂燒恐怖畫面曝

記者吳泊萱／台中報導

台中烏日深夜大火狂燒12戶民宅，50歲單親媽遭重物壓住，命喪火窟。（圖／翻攝畫面）

昨日（15日）深夜10時許，台中烏日區光明路發生嚴重火警，火勢一共延燒12戶民宅，其中一名年約50歲的楊姓女子受困二樓，疑似被重物壓住，被尋獲時已不幸罹難，詳細起火原因仍有待火調小組調查釐清。

台中烏日深夜火警，火勢一發不可收拾，延燒12戶民宅。（圖／翻攝畫面）

台中消防局於15日深夜10時40分獲報，烏日區光明路229巷內發生嚴重火警，火勢一路延燒12戶民宅，立即派出34車78人到場灌救。現場為2層樓磚造及木造建物，火勢延燒近2小時，消防隊於晚間12時16分撲滅火勢，經入內搜救發現一名年約50歲的楊姓女子倒臥在民宅2樓樓梯間，被重物壓住，不幸死亡。消防初步調查，現場燃燒面積約360平方公尺，詳細起火原因仍有待調查釐清。

台中烏日深夜火警，火勢一發不可收拾，延燒12戶民宅。（圖／翻攝畫面）

據了解，死者楊女與陳姓男友同居，昨晚7時許，陳男因腳痛外出就醫，到了晚間10時許，附近住戶聞到楊女住處飄出燒焦味，隨後就冒出火焰，火勢一路延燒周邊住家，造成12戶民宅受損。

台中烏日深夜大火狂燒12戶民宅，50歲單親媽遭重物壓住，命喪火窟。（圖／翻攝畫面）

里長透露，楊女有一個女兒，是單親家庭，但平時母女並無來往，楊女靠打零工維生，是公所社會課關懷對象，詳細事故發生原因仍有待調查釐清。另外，因周邊民宅遭大火燒毀，目前區公所已協助安置7戶住戶。

