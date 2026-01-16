烏日深夜惡火延燒12戶 單親媽受困二樓不幸罹難

台中市烏日區光明路民宅15日深夜發生火警，受困2樓的楊姓女子不幸身亡。（圖／翻攝畫面）

台中市烏日區15日深夜發生火警，位於光明路229巷的老舊連棟透天厝突發大火，由於現場多為磚木構造建築，且巷弄狹小，火勢迅速蔓延影響共12戶民宅，2樓的52歲楊姓女子因逃生不及，受困於屋內遭重物壓住，搜救人員發現時已明顯死亡，確切事故原因則仍須釐清。

台中市消防局於15日晚間10時40分接獲報案，立即派遣包含第三大隊、烏日分隊等15個單位，共出動34輛消防車、78名消防人員趕往救援。

因起火地點位於狹窄巷弄，大型消防車輛進入不易，消防人員員採取徒步佈線方式進入灌救，火勢最終於16日凌晨12時16分完全撲滅，清查後確認共有12戶受波及，其中7戶受損情況嚴重。

據了解，罹難的楊女為單親家庭，與女兒已多年沒有聯繫，平時靠打工維生，是區公所長期關懷的對象，而他與陳姓男子同住，陳男火警發生前剛好外出就醫，因而幸運躲過一劫。

警方初步調查後已排除人為縱火的可能性，楊女遺體已安置於東海殯儀館，將由檢察官進行進一步相驗以釐清確切死因，詳細的起火點及火災誘因，仍有待消防局火調人員深入鑑識釐清。

