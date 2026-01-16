烏日深夜火燒12戶1死 女被壓貨架下疑逃生不及

台中市 / 綜合報導

台中烏日區光明路，昨(15)日深夜發生死亡火警，民眾發現，老舊的民宅2樓突然陷入一片火海，熊熊火勢還延燒到其他住戶，53歲楊姓女子逃生不及，被倒塌的貨架壓住，不幸葬身火海，警消調查，這起火災，波及12戶民宅，起火原因還要調查，鄰居透露，楊姓女子有喝酒的習慣，經常酒後吵鬧，跟鄰居發生不愉快，里長說，楊姓女子收入不穩定，家庭關係比較疏離，是社會局與里長，長期關懷的對象。

熊熊火勢直竄天際，現場濃煙密佈，整排連棟的老舊透天民宅，陷入火海，火舌冒出，火勢開始延燒，居民急著把家裡的瓦斯鋼瓶拖到外面，火煙不斷蔓延，居民相當擔心害怕。

當地居民：「爆炸聲，然後火竄出來，然後從我們單號後面開始燒，後來就延燒到我們這邊。」

15日晚間10點多，台中烏日區光明路發生民宅火警，起火的是這戶，兩層樓老舊透天民宅，因為巷弄狹小，有12戶被火勢波及，消防隊花了1個多小時才把火勢撲滅，清理火場時發現1名女子，被壓在貨架底部已經明顯死亡。

台中市消防局特搜大隊大隊長潘德倉：「她是在二樓，被重物壓到，我們做檢查的時候，她已經沒有呼吸心跳了。」

警方調查，死者是53歲楊姓女子，與陳姓男子同居約7年，案發之前陳姓男子外出看醫生，並不在家，初步勘查沒有外力介入，但鄰居透露楊姓女子有喝酒的習慣，經常因為酒後吵鬧與左鄰右舍，發生不愉快，當地居民：「喝酒她就都會亂，東西拿來摔，我們都會怕你知道嗎。」

里長說，楊姓女子是單親媽媽，育有三個女兒一個兒子，因為家庭疏離沒有住在一起，最小的女兒還在讀國小，由30歲的大女兒照顧，因為收入不穩定，是社會局與區里長期關懷的對象。台中市烏日區前竹里里長林東潭：「單親10幾年了，都是同母異父。」

被火勢波及的7戶共22人，社會局已經緊急安置到旅館，由於起火的屋內堆放許多雜物，鑑識小組一邊清理火場一邊調查，可能引發火災的跡證，檢警正在調查，到底是意外還是有其他因素，這起深夜火警才會燒得這麼嚴重。

原始連結







