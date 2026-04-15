烏日溫泉串聯山海視角 春季療癒小旅行開始啟動

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▲台中烏日溫泉榮獲 2025 台灣好湯「最佳新創獎」銀獎，肯定其將當代休閒空間與天然溫泉完美融合的創新表現。(參山管理處提供)

【記者 鄭瑞芳／台中 報導】位於台中市烏日區大肚山脈一帶的烏日溫泉區，憑藉創新的城市近郊定位、卓越的夜景視野與高品質硬體規劃，榮獲 2025 台灣好湯金泉獎「最佳新創獎」銀獎。這裡擁有天然泉源且地勢優越，白天綠意環繞，夜晚可遠眺台中市區與海線點點燈火，是春季泡湯的理想場域。

春天的大肚山脈層層起伏，隨氣溫回升，山區步道與自然景點逐漸甦醒，適合輕量健行或親子散步。從山稜線望向台中盆地，白天欣賞城市與田野交織的風景，傍晚則有溫柔夕色相伴，讓旅程自然銜接至夜晚的泡湯時光。

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▲站在大肚山巔鳥瞰台中盆地的壯闊市景，感受城市喧囂與自然寧靜交界的獨特距離感。(參山管理處提供)

▲pH 值 8.1 的純淨碳酸氫鈉泉，洗後肌膚滑順細緻，享有「美姬湯」之盛名，最適合春季作為日常身體保養，讓暖意由內而外溫柔甦醒。（來源：台中市政府）

湯泉特色：來自大肚山的「美姬湯」

烏日溫泉為天然溫泉，泉源來自大肚山脈地質層，經中華民國溫泉觀光協會與日本中央溫泉研究所進行現場採集與檢測，鑑定泉質為 pH 值 8.1 的碳酸氫鈉泉。泉水無色無味、水質純淨，洗後肌膚觸感細緻滑順，因而享有「美姬湯」美名，是春季滋養身心的絕佳選擇。

輕鬆規劃春季行程 烏日周邊旅遊推薦

烏日溫泉區鄰近主要交通幹道，適合規劃「白天走進自然、傍晚泡湯放鬆、夜晚欣賞夜景」的療癒一日遊。結合烏日在地小吃或台中市區美食，讓泡湯行程延伸為舒心的味蕾之旅。

▲在進入溫泉區前，先在大肚山脈的綠意步道間輕量健行，呼吸春季甦醒的自然芬多精。(參山管理處提供)

▲鄰近高鐵台中站的絕佳地利，便利的接駁與友善的動線，完美實踐了新創溫泉區推廣「四季泡湯、隨時放鬆」的旅遊新觀念。(參山管理處提供)

近郊放鬆好去處 讓泡湯成為日常保養

年後開啟春季溫泉旅遊模式，烏日溫泉以天然泉質、開闊視野與城市近郊優勢，展現出不同於傳統溫泉區的生活感定位，讓泡湯不再只是季節限定，而是能融入日常旅遊的健康選擇。

今年春天，不妨放慢腳步，走進烏日溫泉區，結合健行、賞景與泡湯的輕旅行節奏，在山海視角之間，實踐「四季泡好湯，身體會健康」的生活提案，讓溫泉成為一年四季都值得期待的風景。

更多烏日與全台溫泉區資訊，請參考「台灣好湯」官方網站： 🔗 https://taiwanhotspring.net/