烏日縱火男詭異行徑曝光！偷少女內衣「只穿內褲趴趴走」…疑報復害母女喪命

台中烏日縱火案釀母女雙亡。圖／消防局提供

台中市烏日區五光路昨（3）日凌晨發生一起縱火命案，一名64歲的前房客疑似不滿被趕出租屋處，竟駕貨車倒車撞進民宅客廳後縱火，導致屋內50歲母親與17歲女兒受困2樓，送醫搶救後仍不治身亡。警方後續已將縱火嫌犯逮捕歸案，但嫌犯只承認倒車衝撞、否認縱火，供詞前後反覆，目前全案始末、縱火動機仍待調查釐清。

烏日火警釀母女雙亡！縱火嫌犯還想自戕：我不想活了

這起事件發生於昨日凌晨2時15分，消防局接獲通報後立即出動消防車22輛、人員46名前往搶救，火勢於2時36分控制、2時44分撲滅。消防員前進火場搜救時，發現2樓還有一名50歲的母親與17歲的女兒受困房內，但將2人救出時皆已無呼吸心跳（OHCA），立即送往中山醫院與亞洲大學附屬醫院搶救，然而母女倆仍不治身亡。

案發現場除了火勢猛烈，還有一輛小貨車以倒車方式撞進民宅客廳，警方初步研判為人為縱火，隨即調閱附近監視器畫面展開追捕，結果發現嫌犯事先剪斷案發地點附近的監視器線路，再開著一輛未懸掛車牌的廂型車，倒車衝撞住宅的1樓鐵皮門，撞擊後屋內瞬間起火，火勢猛烈。由於車輛卡在門口，加上鐵皮屋內熱輻射強烈、樓梯被燒穿，2樓鋁門窗又被高溫熔化，導致屋內母女根本無處可逃。

嫌犯行兇後逃出火場，還到一旁巷弄換乘另一輛轎車逃逸，並將車子停放於台中環中路七段某車行附近。警方調查此案期間，還接獲事發住宅屋主的許姓前租客家屬報案稱許男失聯，循線前往停車地點後，發現許男坐在車內吸瓦斯，口中竟高喊：「我不想活了！」

廣告 廣告

警方還在車內找到瓦斯罐，而且火警現場飄有濃濃汽油味，隨即將許男逮捕歸案；不過許男只承認倒車衝撞、否認縱火，全案始末仍待調查釐清。根據《刑法》第173條，放火燒燬現供人使用之住宅或現有人所在之建築物、礦坑、火車、電車或其他供水、陸、空公眾運輸之舟、車、航空機者，可處無期徒刑或7年以上有期徒刑；造成他人死亡者，可處死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑。

許男最後落網。圖／警方提供

縱火嫌犯長租20年…偷內衣、性騷擾被趕走！

據了解，死者吳姓婦人的林姓夫家是當地地主，而林家原本是一座三合院，後來搭蓋3間民宅，吳女嫁給林家二兒子後與丈夫居住於其中一戶，大兒子與婆婆住在另一戶，還有一戶則大約在20年前以每月1萬元租金租給許姓男子與其妻女。

多年來雙方相安無事，怎料林家先前發現，許男疑似多次偷取林家17歲少女的內衣褲，甚至帶回自家房內後再歸還，據里長表示，許男近來精神狀況不佳，更曾聽過不幸逝世的房東母女生前曾抱怨許男「不穿內褲晃來晃去」，造成母女極大困擾。直到今（2025）年7月租約到期後，林家決定不再續租、要求許家強制搬離。

不料，許家後來雖然搬離該處，但許男行徑越發詭異，先是開始頻繁回到該處，又以「搬走遺留物品」多次進出，甚至曾在深夜燃燒雜物、手持鐮刀徘徊在屋外，雖然許男辯稱只是為了除草清潔才會拿著鐮刀出入，但林家長期飽受驚擾，對於許男涉嫌盜竊、恐嚇、性騷擾等行徑也決定憤而提告。雙方原訂11月11日對簿公堂，沒想到開庭前卻發生悲劇。



回到原文

更多鏡報報導

抓到縱火嫌犯了！台中烏日火警釀1死1命危…前租客「偷內褲被逮」疑懷恨放火

惡魔副排長「逼幫按摩、性服務」！炮兵忍到退伍才踢爆「精液衛生紙」成鐵證

華城殺人魔前妻首度受訪！驚吐恐怖婚後日常…悲問「他為什麼不殺我」警方給答案