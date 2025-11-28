烏日護德宮 11/29 捐血活動 全聯禮券大放送 邀民眾挽袖救人

【警政時報 江雁武／台中報導】生命之愛志工團隊將於 114 年 11 月 29 日（星期六）上午 9 時至下午 4 時，在台中烏日護德宮（台中市烏日區五光路 971 號） 舉辦「愛心捐血活動」，呼籲熱血民眾共同參與，以實際行動守護每一位急需用血的病患。

愛心不間斷！生命之愛志工團號召民眾捐血守護生命。(圖／記者澄石翻攝)

本次公益活動由生命之愛志工團隊主辦，並由 烏日里辦公處、烏日福德祠、中山醫學院、心田公益、警政時報台中分社、睿恩健康管理顧問、吸引力傳媒、台中市開懷協會、正三圓創新生技 等多單位共同辦理；同時獲得多位善心人士大力支持，包括 吳定坤、曹靜、張彥任、張妍熹、鄒偉聖、張正宗、李家和、許梓渝、劉燕飛、劉林雀、胡茂良、胡庭俋、劉月、胡筠珮、陳冠郁、周柏瑜、陳煌茂、徐慈慧、邱玉芝等大德，共同為公益盡心力。

廣告 廣告

為鼓勵民眾踴躍捐血，主辦單位準備豐富贈品「數量有限、送完為止」，包括：

捐血 250cc：全聯禮券 200 元

捐血 500cc：全聯禮券 500 元 + 保溫杯（加碼贈送）

另外還有精美咖啡禮盒、護德宮購物袋 等好禮。

現場亦安排抽獎活動，希望讓參與民眾帶著溫暖與喜悅返家。

生命之愛志工團經常舉辦捐血活動，熱血送暖傳遞生命希望。(圖／記者澄石翻攝)

生命之愛志工團表示，捐血不僅是善行，更是「延續生命與傳遞希望」的重要力量。每一袋捐出的血液，都可能成為病患與家屬的曙光與依靠。志工團期盼藉由此次活動，喚醒更多人對捐血的重視，並號召社會各界加入無償捐血行列，讓愛心在血液中循環、讓希望在社會中延續。

主辦單位提醒，捐血資格包含：

年齡 17–65 歲

體重：男性、女性皆需達 45 公斤以上

全血 250cc 捐血間隔 2 個月以上

全血 500cc 捐血間隔 3 個月以上

請捐血民眾記得攜帶身分證、駕照、健保卡等照片證件，以利驗證；前一晚應充分休息並避免空腹，確保捐血順利。

生命之愛志工團長期投入公益服務，本次再度號召各界共同參與，期望讓涓滴熱血化作捍衛生命的力量，為社會注入更多溫暖與希望。

更多警政時報報導

【獨家】租屋詐騙！？新北三峽闆娘租到「車庫偽店面」慘被坑！ 房仲、房東聯手誤導？創業2個月被迫收攤 恐遭工務局罰款

《獨家》圤智雨驚爆黃明志約炮「娃娃」翁雨澄 鹹濕對話及照片獨家曝光